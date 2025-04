Alfa e Luché in concerto a Castellammare: l'11 luglio e il 29 agosto

05/04/2025 07:00:00

Alfa annuncia una nuova e attesissima data siciliana: l’11 luglio 2025 si esibirà al Porto Nuovo di Castellammare del Golfo in occasione del Castellammare Music Fest. Il giovane cantautore genovese, rivelazione del 2024, porterà sul palco la magia dell’“Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, un tour che attraverserà l’Italia portando live le emozioni del suo ultimo album, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Artist First). Il disco, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, ha rappresentato una tappa fondamentale nella crescita artistica di Alfa, preparando il terreno per il suo primo tour nei palazzetti, iniziato con il sold-out all’Unipol Forum di Milano.

La data di Castellammare del Golfo – organizzata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e Giuseppe Rapisarda Management, con il sostegno del Comune di Castellammare del Golfo – si affianca alla tappa di Catania (Villa Bellini, 12 luglio), rendendo la Sicilia protagonista dell’estate musicale di Alfa.

Classe 2000, Andrea De Filippi, in arte Alfa, è uno dei fenomeni pop più amati della nuova generazione. Con numeri impressionanti – oltre 850 milioni di stream, 2 milioni di follower su TikTok, 586 mila iscritti su YouTube e più di 290 milioni di visualizzazioni – Alfa continua a conquistare fan in tutta Italia con il suo stile sincero e sognante. Tra i suoi successi: “bellissimissima <3” (5 volte disco di platino) “Cin Cin” (4 volte platino) “Vai!” (doppio platino). Il 2025 sarà dunque un anno indimenticabile per i fan di Alfa, tra concerti sotto le stelle e grandi palchi al chiuso. Un’occasione unica per vivere dal vivo la musica di un artista che continua a raccontare emozioni con autenticità e passione.

*****

LUCHÈ IN CONCERTO A CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Dopo aver infiammato l'annuncio del concerto-evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 5 giugno 2025, Luchè è pronto a portare la sua energia in giro per l’Italia con il LUCHÈ SUMMER TOUR. Tra le date più attese spicca quella del 29 agosto a Castellammare del Golfo, unica tappa siciliana del tour, all'interno del Castellammare Music Fest, nella suggestiva cornice del Porto Nuovo.

L’evento, organizzato da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione del Comune di Castellammare del Golfo, rappresenta uno dei momenti clou dell’estate musicale isolana. Un’occasione imperdibile per i fan siciliani di vedere dal vivo uno degli artisti più rappresentativi e innovativi del panorama rap italiano.

Con una carriera in costante ascesa, Luchè si è affermato come uno degli artisti più influenti della scena urban, grazie a un mix inconfondibile di liriche taglienti, atmosfere cupe e sonorità raffinate. Dopo anni di successi e dischi iconici, l’artista partenopeo è tornato a scuotere le classifiche con il nuovo singolo "Anno Fantastico", in collaborazione con Shiva e Tony Boy. Il brano, pubblicato da Warner Music Italy, ha raggiunto la seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore e si è mantenuto stabilmente nella Top 10 FIMI sin dal debutto: l’ennesima conferma del suo status da hitmaker.

Il concerto a Castellammare del Golfo si inserisce in un tour che toccherà i principali festival estivi italiani, con tappe a Roma, Riccione, Gallipoli, Empoli e altre città, fino al gran finale il 15 settembre all’Unipol Forum di Assago (Milano).

Un’estate all’insegna del rap d’autore, tra testi intensi e un sound potente che dal vivo promette di travolgere il pubblico. Il 29 agosto, al Porto Nuovo di Castellammare, Luchè accenderà la notte con la sua musica e la sua visione, regalando un’esperienza unica a tutti gli appassionati.