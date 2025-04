 Custonaci: il sindaco Fabrizio Fonte nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini

05/04/2025 10:48:00

La «Città di Custonaci» torna a presiedere dopo circa dieci anni l’Unione dei Comuni Elimo-Ericini, che è stata creata per promuovere la collaborazione e la cooperazione tra i Comuni membri, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle diverse comunità e del territorio nel suo complesso.

«È con un profondo spirito di servizio - afferma Fabrizio Fonte - che intraprendo, in sinergia con gli altri colleghi Sindaci, questa esperienza amministrativa, che rinsalda tra l'altro una lunghissima storia che unisce da sempre questo lembo della Sicilia occidentale. Nel merito sarà mia intenzione continuare, da un lato, a mantenere le funzioni già consolidate e delegate negli anni dai singoli Comuni e, dall’altro, magari implementarle ulteriormente, per aumentare i servizi resi e, di conseguenza, per far percepire sempre più ad ogni singolo cittadino la presenza di questo Ente sovra-comunale. Proprio in questo senso è auspicabile un ruolo ancora più centrale, insieme ovviamente ai territori, dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini, che dovrà supportare, anche grazie al nuovo personale che entrerà in servizio a seguito delle selezioni del programma nazionale per la coesione 2021-2027 (CAPCOE), le azioni delle Amministrazioni nella redazione di proposte progettuali sotto diversi profili. Ringrazio - conclude il primo cittadino di Custonaci - i colleghi Sindaci Daniela Toscano, Francesco La Sala, Aldo Grammatico, Francesco Poma e Francesco Stabile, con cui continueremo a lavorare tutti insieme per completare percorsi in itinere e per raggiungere nuovi obbiettivi».