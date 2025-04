Mazara, consegnata la nuova rete fognaria nelle frazioni di Trasmazaro e Tonnarella

05/04/2025 12:00:00

È stata formalmente consegnata alla Città di Mazara del Vallo la nuova rete fognaria che collega le frazioni di Trasmazaro e Tonnarella alla rete esistente sul lungomare Mazzini. L’intervento, avviato nel 2020 e concluso nel maggio 2024, è stato collaudato lo scorso 7 marzo e ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.

La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala Giunta del Palazzo dei Carmelitani, alla presenza del Sub Commissario per la Sicilia Occidentale on. Salvatore Cordaro, del sindaco Salvatore Quinci, del presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica Francesco Gruppuso, del responsabile unico del procedimento Giuseppe Iannazzo e del direttore dei lavori Rocco Ingianni. L’opera è stata realizzata da un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Eurovega Costruzioni srl.

Il nuovo sistema fognario servirà circa 22mila abitanti equivalenti e comprende 64,5 km di condotte e 18 impianti di sollevamento. Gli interventi hanno riguardato otto aree suddivise in tre bacini principali: lungomare Fata Morgana, via Giovanni Bessarione e zona Mazaro.

Durante l’incontro, il Sub Commissario Cordaro ha sottolineato che l’opera si inserisce tra quelle strategiche previste dalla struttura commissariale nazionale, contribuendo al percorso di uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione europea in materia di trattamento delle acque reflue. Ha inoltre evidenziato che, grazie a questi interventi, l’Italia eviterà sanzioni per circa 210mila euro l’anno.

Il sindaco Quinci ha ribadito l’importanza dell’opera per la città, evidenziando i futuri interventi programmati sulla rete fognaria e l’obiettivo di riutilizzare, in prospettiva, l’acqua depurata per usi irrigui, con il supporto di finanziamenti regionali, statali ed europei.

I prossimi passaggi prevedono l’allaccio delle utenze e il potenziamento del depuratore di contrada Bocca Arena, con un cronoprogramma che punta alla piena funzionalità della nuova rete entro 18 mesi.