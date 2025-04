07/04/2025 22:00:00

Lo stato della cultura a Lilybaeum. La riflessione che segue è stata suscitata dalle recenti polemiche sull'opportunità di aprire il viale che costeggia la Plateia, collegando così Porta Nuova con il cosiddetto "ferro di cavallo". Un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per consentire l'apertura del viale anche durante le sere estive. Il sindaco Massimo Grillo ha espresso il suo sostegno all'iniziativa, mentre la direttrice del Parco archeologico si è dichiarata contraria.

Facciamo un passo indietro: era la fine del 2017 quando, dopo un'assenza di due anni e mezzo, sono rientrato in città e ho potuto osservare le proposte culturali del periodo. Al Teatro Impero, nel 2018, si sono esibiti artisti del calibro di Enzo Iacchetti, Sergio Cammariere, Paolo Tidona, Silvio Orlando e il Lilibeum Ensemble, in una rassegna di quattro spettacoli. Tuttavia, molti la ritennero troppo “elitaria”. L’anno precedente era stato ospite Nicola Piovani.

Durante l’estate si tenne la rassegna A’ Scurata, la Summer School, e la seconda edizione del festival 38° Parallelo, dedicato alla letteratura e al vino, nato proprio l'anno prima. Sempre nel 2018, a Ciancio, in onore di Maria Madre della Chiesa, si organizzò una rassegna teatrale con spettacoli in siciliano, affiancata da una passeggiata ecologica nella stessa contrada.

Nel 2016 venne restituito alla città il Monumento ai Mille. Non va omesso che, per qualche mese, uno dei locali sottostanti la terrazza fu utilizzato per la distribuzione dei mastelli della raccolta differenziata porta a porta.

Nel 2019 il convento del Carmine ospitò una mostra dello scultore Pietro Consagra, e nella stessa sede si tenne, in memoria di Paolo Borsellino, un concerto del Conservatorio "A. Scontrino" in collaborazione con l’Associazione "La Scintilla".

Nel 2021, con il cambio dell’amministrazione, fu lodevole l’istituzione del festival Il mare colore dei libri. La stagione teatrale appena conclusa ha portato in scena La coscienza di Zeno con Alessandro Haber e, in chiusura il 3 aprile, Perfetti Sconosciuti con un cast di prim’ordine.

Nobile anche l’assegnazione, nel 2023, di un bene confiscato alla mafia a Porta Nuova, ora sede del centro sociale “I Giusti di Sicilia”, intitolato al prefetto Fulvio Sodano.

Non si può tuttavia sorvolare sull’obbrobrio rappresentato dal restauro del Teatro Sollima. E sempre in merito a questo "contenitore culturale", va sottolineato che nessuno dell’amministrazione comunale ha pubblicizzato adeguatamente la notizia che il teatro è stato riconosciuto monumento nazionale nell’aprile dello scorso anno.

Lo conferma un fatto curioso: durante una conferenza stampa tenutasi a dicembre 2024 per presentare il Concerto di Capodanno, la società “Si può fare” — organizzatrice sia dell’evento sia della stagione teatrale 2024-25 al Sollima — dichiarò di essere completamente all’oscuro di tale riconoscimento.

Non volendo essere solo critico, anche se non rientra nei miei doveri, lo scorso anno ho proposto, a chi di competenza, una rassegna teatrale per l’estate 2025. Quattro serate con artisti e compagnie lilibetane in un luogo altrettanto magico: il Parco delle Cave. A oggi, nessuna risposta.

Senza retorica: la cultura, in tutte le sue declinazioni, non dovrebbe essere terreno di guerre tra visioni opposte, né di scontri tra prime donne. Queste dinamiche non giovano alla città. Mutuando le parole di un uomo raffinato e di grande levatura culturale, Paolo Villaggio: Marsala – Noi – speriamo che me la cavi.

P.S. Capo Boeo, nel 2017, ha avuto l’onore di ospitare Milena Vukotic, la celebre Pina Fantozzi.

Vittorio Alfieri