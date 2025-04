 Castellammare: in sella per la solidarietà, oltre 100 cavalieri al Raduno Equestre Regionale

08/04/2025 14:00:00

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la settima edizione del Raduno Equestre Regionale di Castellammare del Golfo, intitolata "Una cavalcata per un respiro", organizzata dall’associazione "I Trekker del Golfo" in collaborazione con Fitetrec-Ante. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 cavalieri provenienti da ogni angolo della Sicilia, che hanno percorso 43 chilometri lungo i suggestivi sentieri del Monte Inici, immersi nella macchia mediterranea.

Ma non si è trattato solo di un appuntamento dedicato agli amanti dell’equitazione. L’iniziativa ha avuto anche una forte valenza solidale, con una significativa raccolta fondi interamente devoluta alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

"Abbiamo scelto i più bei sentieri strategici di Monte Inici per far conoscere il nostro territorio agli ospiti arrivati da tutta la Sicilia", ha dichiarato Gianni La Piana, presidente dell’associazione organizzatrice. "Sono venute persone da Sciacca, Agrigento, Messina e Catania. Il percorso scelto, con sentieri mulattieri molto panoramici, ha permesso di immergerci nella fitta macchia mediterranea."

L’esperienza è iniziata all’alba con una colazione presso le scuderie, proseguendo con la lunga escursione a cavallo fino alla vetta del Monte Inici, con una sosta in una tradizionale masseria siciliana, e si è conclusa con una cavalcata al tramonto lungo le spiagge di Castellammare del Golfo, in uno scenario mozzafiato.

L’associazione “I Trekker del Golfo” si distingue da anni per la promozione dell’equiturismo e della valorizzazione del territorio. "Siamo uno dei pochi centri in Sicilia che ospita tutto l'anno centinaia di persone da tutto il mondo per scoprire i nostri magnifici luoghi", ha sottolineato ancora La Piana.

Quest’anno, l’iniziativa ha assunto un significato ancora più profondo, grazie al coinvolgimento diretto della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, che da oltre vent’anni finanzia progetti scientifici per combattere questa grave malattia genetica.

"Ad oggi non esiste ancora una cura definitiva per la fibrosi cistica", ha spiegato Emiliano Lo Monaco, responsabile della delegazione di Palermo e Trapani della Fondazione. "Tuttavia, negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci modulatori che migliorano la qualità della vita dei pazienti. Purtroppo, circa il 30% dei malati non può beneficiarne, ed è proprio per loro che la nostra ricerca continua senza sosta."

Il grande successo di questa edizione rafforza l'impegno dell'associazione “I Trekker del Golfo” nel coniugare sport, natura e solidarietà. E l’appuntamento per il prossimo anno è già fissato, con l’obiettivo di superare i numeri e la partecipazione di quest’anno, nel segno della speranza e del respiro.