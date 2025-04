Da ribelle ad alleato: Cateno De Luca verso l’intesa con Fratelli d’Italia

08/04/2025 09:01:00

Che teatro, anzi, che teatrino. Aveva promesso la rivoluzione, giurando guerra al sistema. Si era presentato come l’alternativa anti-casta, anti-partiti, contro tutto e tutti. E invece, a due anni dalle ultime elezioni politiche, Cateno De Luca — il vulcanico leader di “Sud chiama Nord” — si prepara a siglare un’alleanza proprio con Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Giacomo Salvini, è destinata a far discutere, e non poco.

Secondo il quotidiano, la trattativa va avanti da mesi ed è ormai a un passo dalla formalizzazione. Tutto è partito da contatti riservati tra Laura Castelli (ex viceministra dell’Economia con il M5S, poi passata con De Luca) e ambienti vicini al presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’accordo si è poi spostato a Roma, dove De Luca avrebbe incassato il via libera di Giorgia Meloni attraverso un incontro con Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia.

Cosa prevede l’accordo

Il patto — spiegano le fonti de Il Fatto — porterebbe Fratelli d’Italia a sostenere “Sud chiama Nord” soprattutto in Sicilia, dove De Luca gode ancora di un forte consenso personale. Il sindaco di Messina alle scorse Politiche ha ottenuto 285mila voti e diversi collegi uninominali, ed è in grado di spostare percentuali determinanti nel Mezzogiorno. In cambio, il movimento di De Luca dovrebbe convergere su FdI alle Politiche del 2027, con un’alleanza strutturale e la possibilità di avere propri parlamentari, candidati sotto le insegne della coalizione meloniana.

La svolta “istituzionale” del ribelle

Una vera e propria metamorfosi per Cateno De Luca, che fino a poco tempo fa attaccava frontalmente il centrodestra e denunciava “i teatrini della politica romana”. Ora invece si prepara a sedersi proprio a quel tavolo, con tanto di agenda condivisa: proposte di legge comuni, sostegno reciproco nelle campagne elettorali, alleanza già a partire dalle Regionali del 2027 in Sicilia.

Una svolta che lascia spiazzati molti tra i suoi elettori. Il trasformismo politico non è certo una novità. Ma nel caso di De Luca, che aveva fatto dell’identità antisistema la sua bandiera, la virata verso FdI ha un sapore particolare. Intanto, la rivoluzione promessa sembra già un lontano ricordo.