Marsala, acqua che si spreca da un mese. "Ma nessuno interviene"

10/04/2025

Due perdite d’acqua, una denuncia, e nessun intervento. È quanto segnala un cittadino di Marsala che ha documentato le condizioni della rete idrica in due punti distinti della città: sulla Statale 115, all’incrocio con la stazione dei Carabinieri di San Filippo e Giacomo, e in contrada Dara, al civico 570.

“È da un mese che si segnala la rottura, ma non si vede nessuno per riparare la condotta. Il nostro servizio idrico fa acqua da tutte le parti”, scrive il cittadino, sottolineando l’assenza di interventi nonostante le ripetute segnalazioni.

Una situazione che fa riemergere ancora una volta i limiti di una rete idrica fragile e spesso inefficiente, con guasti che si protraggono per settimane e sprechi d’acqua non più tollerabili, soprattutto in un periodo in cui la crisi idrica colpisce duramente la Sicilia.

