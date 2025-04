Marsala, vacanza tragica per un turista americano: morto in albergo per un malore

10/04/2025 19:58:00

Una vacanza in Sicilia si è trasformata in tragedia per un turista americano, deceduto improvvisamente mentre si trovava a Marsala. L’uomo, classe 1944, alloggiava al Best Western Hotel di via Rapisardi, nel centro cittadino, con la moglie.

Secondo quanto ricostruito, il turista, anziano e cardiopatico. è stato colto da un malore improvviso all’interno della sua stanza. Immediata la richiesta di soccorsi da parte della donna: un’ambulanza è giunta sul posto nel tentativo di prestare assistenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti. Dalle verifiche è emerso che si è trattato di morte per cause naturali, presumibilmente un infarto. Nessun segno di violenza o elementi sospetti, dunque.

L’albergo è rimasto operativo e la notizia ha suscitato dolore e cordoglio tra il personale e gli altri ospiti. La salma sarà ora sottoposta agli accertamenti di rito prima delle procedure per il rimpatrio.