Rigenerazione di 36 borghi siciliani con il PNRR, c'è anche Poggioreale

10/04/2025 17:00:00

La rigenerazione di 36 borghi siciliani attraverso 25 progetti finanziati in Sicilia con i fondi del Pnrr, relativi all'Investimento che porta il nome di 'Attrattività dei Borghi', che vede impiegate somme per un totale di circa 44 milioni di euro.

L'iniziativa è stata presentata a Palermo, a Palazzo dei Normanni.

Il primo dei progetti a partire sarà quello "Ustum cultural programme", legato all'isola di Ustica.

"La Sicilia è fatta di borghi e moltissimi di questi hanno tanto da offrire. Grazie a questo finanziamento le imprese del territorio hanno avuto 308 progetti finanziati - spiega Lucenzo Tambuzzo, direttore artistico e generale del progetto Ustum e coordinatore del progetto Attrattivi dei Borghi - c'è chi ha deciso di valorizzare tutti i percorsi ecomuseali, come nel caso di Buscemi ma, dopo quasi 60 anni riapre anche Poggioreale antica, e a tal proposito si metterà in sicurezza anche l'asse viario che ci condurrà nell'antica piazza Elimo, che sarà sede di eventi di arte partecipativa. Nel percorso sarà dato spazio anche alla realtà aumentata, potremmo vedere, infatti, in questa forma, ogni monumento che attraversiamo".

