 Infrastrutture, Trasporti e Rifiuti: Fit Cisl Sicilia lancia l’osservatorio permanente per sbloccare i progetti

10/04/2025 11:25:00

Dionisio Giordano è stato riconfermato segretario generale della Fit Cisl Sicilia durante il congresso regionale della federazione dedicato ai temi chiave dello sviluppo dell’Isola: infrastrutture, trasporti e gestione dei rifiuti. Nella sua relazione, Giordano ha proposto l’istituzione di un Osservatorio permanente che monitori opere, bandi e cantieri, con la partecipazione di istituzioni, aziende e parti sociali, per eliminare i colli di bottiglia che ancora rallentano i progetti strategici.

Accanto a lui, eletti anche Concetta Arduino, Davide e Vincenzo Traina nella segreteria. Presenti i vertici nazionali e regionali della Cisl e numerosi rappresentanti istituzionali e del settore trasporti. Il congresso ha ospitato una tavola rotonda sul tema “Infrastrutture, Trasporti e Gestione dei Rifiuti. La sfida per lo sviluppo della Sicilia”.

Giordano ha evidenziato l’opportunità storica rappresentata dai fondi PNRR e comunitari, insieme ai piani di investimento di RFI e Anas, per colmare il divario infrastrutturale della Sicilia. “È arrivato il momento di far sì che i fondi vengano spesi bene e subito”, ha affermato, citando come esempio positivo l’Autorità portuale della Sicilia Occidentale che ha investito 1,4 miliardi in sei anni.

Le priorità emerse: Rifiuti: in arrivo 800 milioni per due termovalorizzatori a Palermo e Catania. La raccolta differenziata cresce, ma l’Isola resta indietro rispetto al resto d’Italia. Serve un sistema impiantistico più moderno e riduzione dell’export dei rifiuti, che oggi costa alla Regione 380 euro a tonnellata.

Trasporti ferroviari: investimenti RFI per 17 miliardi per una Sicilia più interconnessa, anche con porti e aeroporti. Serve però un maggiore equilibrio territoriale e treni adeguati alle nuove linee.

Tpl e autolinee: apprezzata la maxi gara regionale per il trasporto extraurbano, con attenzione al potenziamento delle aree centrali dell’Isola (Caltanissetta, Enna, Agrigento).

Autostrade: Anas ha in programma 5,3 miliardi di investimenti, ma serve velocizzare progettazione e realizzazione.

Trasporto marittimo: persistono criticità nei collegamenti con le isole minori. Si auspica una soluzione rapida per garantire un servizio efficiente in vista della stagione estiva.

Trasporto aereo: superati i 23 milioni di passeggeri, si guarda al traguardo dei 28 milioni al 2030. Centrale il tema della privatizzazione dei principali scali, Palermo e Catania, su cui la Fit chiede coinvolgimento sindacale.

Ponte sullo Stretto: “Non possiamo più permettere che la Sicilia resti isolata”, ha detto Giordano. “Ora ci sono anche le risorse: oltre 13 miliardi già stanziati”.

Sicurezza sul lavoro: fondamentale rafforzare i protocolli nei trasporti ferroviari e nel Tpl. La proposta è creare un Osservatorio per la sicurezza con la collaborazione delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Il segretario Cisl Sicilia Leonardo La Piana ha rimarcato la necessità di trasformare l’insularità in un’opportunità, puntando sulla centralità logistica della Sicilia nel Mediterraneo. Salvatore Pellecchia, segretario nazionale Fit Cisl, ha concluso sottolineando l’urgenza di superare i ritardi infrastrutturali e burocratici con un’azione condivisa tra istituzioni e parti sociali. “La Sicilia ha oggi tutte le carte in regola per ripartire davvero – ha detto Giordano – ma servono visione, regole certe, sicurezza per i lavoratori e sinergia tra tutti gli attori in campo”.

*****

Eletti i nuovi vertici del Si.Na.Fi. Sicilia al primo Congresso Regionale - Si è svolto oggi a Palermo il primo Congresso Regionale del Sindacato Nazionale Finanzieri (Si.Na.Fi.) della Sicilia, un appuntamento storico che ha sancito la piena legittimazione democratica della Segreteria Regionale, attiva dal 2019.

Durante l’assemblea, caratterizzata da una grande partecipazione, è stato riconfermato all’unanimità Antonio Gioia come Segretario Generale Regionale. Al suo fianco, il nuovo organico include Giuseppe Accardo (Segretario Aggiunto), Rocco Biundo (Tesoriere), Antonina Caminita e Nicola Liguori (Segretari Regionali). Gaetano Amari assume la presidenza del Direttivo Regionale.

Sono stati inoltre eletti 17 membri effettivi e 10 supplenti, che contribuiranno alla guida del sindacato in vista delle prossime sfide, tra cui il rinnovo contrattuale previsto dopo la scadenza del 2024.

Particolare attenzione è stata posta ai temi delle pari opportunità, sottolineati dall’intervento della neoeletta Caminita, mentre Gioia ha definito il Congresso un momento di “cohesione e rinnovata energia”. Il Si.Na.Fi. Sicilia si prepara ora al Congresso Nazionale del prossimo 9 maggio.

****

Chiara Barbera è la nuova Segretaria generale di First Cisl Sicilia, subentrando a Fabrizio Greco. La sua elezione è avvenuta all’unanimità durante il 3° Congresso regionale tenutosi a Palermo. Con lei in segreteria anche Salvatore D’Urso e Calogero Savitteri.

Alla presenza di rappresentanti nazionali e regionali della Cisl, tra cui Alessandro Delfino e Leonardo La Piana, il congresso ha approvato una mozione che affronta temi centrali come la tutela dell’occupazione, il contrasto alla desertificazione bancaria, il rilancio del lavoro giovanile e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario.

Barbera, agrigentina e dipendente di MPS, ha sottolineato l’urgenza di affrontare sfide complesse come le ristrutturazioni aziendali e la mancata piena operatività di IRCA, ente nato nel 2018 per sostenere l’economia siciliana. Ha inoltre ribadito la necessità di un Osservatorio sull’attività bancaria per proteggere i territori dalle chiusure degli sportelli.