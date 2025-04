Tragedia sul lavoro a Trapani: operaio di Cinisi muore schiacciato da una porta blindata  

11/04/2025 20:23:00

Ancora una tragedia sul lavoro nel trapanese. Un tragico incidente ha causato la morte di Pietro Zito, un operaio di 35 anni, originario di Montelepre e residente a Cinisi, benvoluto dalla sua comunità e lasciato una famiglia distrutta. La fatalità è avvenuta ieri, 10 aprile, a Trapani, durante una consegna di infissi.

Zito, dipendente di un’azienda di Carini specializzata in serramenti, stava svolgendo il suo lavoro quotidiano quando una pesante porta blindata, che stava trasportando, è crollata improvvisamente, schiacciandolo. Il giovane operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in ambulanza all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito, e, dopo il primo intervento, è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale Civico di Palermo e successivamente al Trauma Center di Villa Sofia. Nonostante gli sforzi dei medici, Pietro Zito è deceduto il giorno seguente, lasciando un vuoto irreparabile nella sua famiglia e nella comunità.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, avviando le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. L'incidente solleva ulteriori interrogativi sulla sicurezza sul posto di lavoro, un tema già più volte discusso, ma che continua a mietere vittime in Sicilia.

La notizia ha scosso profondamente le comunità di Cinisi e Montelepre, dove Zito era conosciuto per la sua simpatia e dedizione. I colleghi e i cittadini sono rimasti increduli di fronte a questa tragedia.