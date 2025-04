 Ambiente, contributi della Regione ai Comuni per il verde urbano

11/04/2025 17:00:00

C'è tempo per i Comuni siciliani per presentare domanda di contributo finalizzata alla rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. L’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha firmato il decreto che dà ufficialmente il via alla misura prevista dall’ultima Legge Finanziaria regionale. Un’occasione importante per le amministrazioni locali che vogliono investire nella riqualificazione di aree degradate o esposte al rischio incendi, trasformandole in spazi verdi fruibili dalla cittadinanza.

«Abbiamo la possibilità di finanziare all’interno delle nostre città polmoni verdi, orti e parchi urbani, giardini pensili – ha dichiarato l’assessore Savarino – consentendo alle amministrazioni comunali che ne faranno richiesta di intervenire anche su aree abbandonate, per trasformarle in punti di ritrovo per la comunità, specialmente per famiglie e bambini».

Il decreto stabilisce che ogni Comune dell’Isola potrà presentare una sola istanza, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, per richiedere un contributo massimo di 50 mila euro. Tra le spese ammissibili rientrano interventi di pulizia, sgombero, messa in sicurezza e consolidamento delle aree da riqualificare, l’acquisto e la piantumazione di essenze vegetali, la fornitura di materiali ecosostenibili per l’arredo urbano, la realizzazione di orti e l’impianto di verde pensile.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del territorio, come sottolinea Savarino: «È un’occasione che il governo Schifani ha fortemente sostenuto e che, sono certa, molti Comuni siciliani sapranno cogliere per migliorare la qualità della vita e rendere i propri territori più verdi e resilienti. L'impegno è anche quello di rifinanziare l’iniziativa in futuro, se sarà possibile, per ampliarne la portata».

Il decreto, con tutte le informazioni utili sulla modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Un passo concreto verso una Sicilia più verde e vivibile.