Pellegrino chiude il Vinitaly 2025 con riconoscimenti, innovazione e il fascino del New Vintage

12/04/2025 10:00:00

Si chiude un Vinitaly 2025 memorabile per Pellegrino, che ha lasciato il segno tra appassionati e addetti ai lavori grazie a una presenza ricca di stile, innovazione e riconoscimenti prestigiosi.



Il momento più significativo è stato senza dubbio il conferimento del premio Best Fortified Wine 2025 al Marsala DOC Ambra Superiore Riserva Old John 1998, selezionato dalla giuria della guida internazionale 5StarWines – The Book, curata da Vinitaly International. Pellegrino è sata l’unica cantina siciliana premiata: il vino ha ottenuto un punteggio di 92/100, distinguendosi per la sua intensità, equilibrio e raffinatezza. La cerimonia di premiazione si è tenuta l’8 aprile, presso l’area eventi del padiglione Vinitaly International, alla presenza di giornalisti e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Accanto a Old John, altri due vini Pellegrino sono stati selezionati nella guida 2025 grazie a punteggi eccellenti: il Passito di Pantelleria NES 2023, con 94/100, e I Sesi 2022, con 91/100, confermando ancora una volta l'eccellenza della produzione dell’azienda in diverse tipologie di vino.

Nel campo del design e dell'immagine, Pellegrino ha brillato ai Vinitaly Design Award nella categoria Secondary Pack per la sua Drop Bag, una confezione natalizia ispirata alla moda e al design anni ’60 e ’70, realizzata interamente in materiali FSC, riciclabili e plastic-free. Riconoscimento anche per il restyling della linea Tareni Nero d’Avola, nella categoria Restyling Wines grazie a una nuova immagine fresca, pop e fortemente identitaria.

A completare il successo, il Cocktail Party organizzato lunedì pomeriggio presso lo stand Pellegrino ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico, offrendo un momento di convivialità e creatività dedicato al Marsala in chiave mixology contemporanea.

Lo stand, progettato come uno spazio luminoso e arioso, ha accolto i visitatori in un’atmosfera che esprime a pieno lo stile New Vintage Pellegrino, tra geometrie audaci, materiali ispirati al design retrò e colori vibranti che raccontano la Sicilia con uno sguardo contemporaneo.

Con questi risultati, Pellegrino si conferma protagonista di primo piano nella scena vitivinicola nazionale portando avanti una visione che unisce innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle radici territoriali.