 Trapani, a Palazzo Cavarretta inaugurata la mostra “Misteri – La Passione” 

Un incontro tra arte, tradizione e spiritualità ha preso forma giovedì scorso a Palazzo Cavarretta, nel cuore di Trapani, con l’inaugurazione della mostra personale di Francesca Giambino dal titolo “Misteri – La Passione”.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, il sindaco della città, Giacomo Tranchida, il sindaco di Misiliscemi, Salvatore Antonino Tallarita, e il presidente dell’Unione Maestranze, Giovanni D’Aleo. Una partecipazione corale che testimonia quanto i Misteri rappresentino un patrimonio identitario profondo per l’intera comunità trapanese.

La mostra, visitabile fino a lunedì 14 aprile, propone venti dipinti ispirati ai venti gruppi scultorei che sfilano ogni anno nella storica Processione dei Misteri del Venerdì Santo. Le opere di Francesca Giambino non sono solo una reinterpretazione artistica della tradizione, ma anche un viaggio interiore che trasporta il visitatore nella drammaticità e nella bellezza della Passione.

«Un sentito ringraziamento va alla mia famiglia e agli amici che mi hanno sostenuto – ha dichiarato emozionata l’artista durante l'inaugurazione –. Un grazie speciale a Nino Barone, con il mitico Flavio Bomber 1, per la bellissima intervista, e alla mia professoressa Alessandra Infranca e all’amica Francesca Spada, che mi hanno accompagnato con professionalità e affetto».

Francesca Giambino ha inoltre voluto esprimere profonda gratitudine alle istituzioni: "Ringrazio il vescovo Fragnelli, il dottor D’Aleo, il sindaco Tranchida per avermi dato la possibilità di esporre le mie opere in un luogo così simbolico come l’androne di Palazzo Cavarretta e il sindaco Tallarita".

La mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare l’incontro tra spiritualità e creatività, offrendo un nuovo sguardo – intenso e personale – su una delle più sentite tradizioni della Settimana Santa in Sicilia.