Giornata del Made in Italy: martedì a Marsala il tributo alle Arti di Filo

13/04/2025 00:00:00

Il Made in Italy è sinonimo di eccellenza, creatività e tradizione, un simbolo riconosciuto e amato in tutto il mondo. Oggi celebriamo questa giornata speciale dedicata all'artigianato, alla moda, al design e, soprattutto, a quelle antiche e preziose Arti di Filo che hanno contribuito a definire l’identità culturale e artistica del nostro Paese.

Le Arti di Filo rappresentano un universo di abilità manuali tramandate di generazione in generazione: ricamo, tessitura, merletto, tessitura e cucito non sartoriale. Dietro ogni filo intrecciato o passato con l’ago c’è una storia di passione e dedizione, che rispecchia il talento e il cuore degli artigiani italiani. Da Nord a Sud, nei distretti tessili delle nostre regioni, queste tradizioni sopravvivono come pilastri di creatività e autenticità, senza rinunciare ad innovarsi.

La moda italiana, che spazia dall’alta sartoria ai capi più contemporanei, trova spesso ispirazione proprio in queste tecniche artigianali. Brand internazionali come Fendi, Valentino o "Dolce&Gabbana hanno reso omaggio al ricamo e al pizzo nei loro capolavori, trasformando il filo in poesia visiva.

Ma il Made in Italy non è solo un omaggio al passato; è davvero anche innovazione. Le nuove generazioni di artigiani e designer stanno reinterpretando queste tecniche, utilizzando gli stessi materiali che da sempre sono sostenibili aitandosi nella progettazione anche con nuove tecnologie che niente tolgono all’ingegno umano, senza il quale nulla possono.

Iniziative come laboratori creativi e scuole d’arte sono essenziali per mantenere vive le tradizioni e garantire che le Arti di Filo continuino a brillare in un mondo moderno. "Oggi celebriamo non solo i prodotti, ma le mani e le menti che li creano. Le Arti di Filo non sono solo arte, sono patrimonio, cultura e, soprattutto, un’espressione del genio italiano che resiste al tempo", scrivono gli organizzatori.

Martedì 15 Aprile 2025, mattina e pomeriggio , in Via L. A. Correale 43 a Marsala, in occasione della Giornata Nazionale dedicata al Made in Italy, la Corporazione delle Arti vi invita a scoprire e provare un'eccellenza dell'artigianato italiano: il mondo del ricamo. Durante la giornata sarà possibile visionare anche i manufatti realizzati dalle socie dell'associazione.