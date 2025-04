Il ritorno delle Province "senza cittadini", il 27 aprile la casta vota la casta

13/04/2025 06:00:00

Rosario Crocetta ha abolito le Province nel 2013, dopo 12 anni di commissariamenti e di grandi incertezze per il territorio il 27 aprile si voterà con elezioni di secondo livello che significherà solo una cosa: la casta che vota la casta. Il corpo elettorale svuotato della democrazia partecipativa. Gli elettori qui non servono, dicono. Queste elezioni sono di preparazione a quelle di primo livello che si potrebbero celebrare l’anno prossimo.

Il voto ponderato

Nell’ambito del sistema di calcolo di ponderazione del voto la Circolare del Ministero dell’Interno del 2014 ha precisato che il corpo elettorale per le elezioni degli Organi degli Enti di area vasta è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica, non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori eletti dai Comuni, cioè i Sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti commissariato. Ad esempio a Favignana, Comune commissariato, non sarà escluso l’indice di ponderazione perché il commissariamento riguarda solo giunta e sindaco, rimanendo legittimato al voto il solo organo elettivo rimasto in carica.

Fasce demografiche e colori delle schede di votazione

Due saranno le schede, una per votare il presidente del Libero Consorzio, l’altra per i consiglieri. Il colore delle schede varia in base al Comune di appartenenza e quindi al numero della popolazione.

Cinque le fasce per la provincia di Trapani:

Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti la scheda è di colore azzurro. Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti la scheda è di colore arancione.

Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti il colore della scheda è grigio.

Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti il colore della scheda è rosso

Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti la scheda è di colore verde.

Primo evento per il centrodestra

La coalizione di centrodestra, apparentemente unita, martedì 15 aprile, alle 18.30, presso l’hotel Palace di Marsala, presenterà il candidato alla presidenza del Libero Consorzio e i relativi candidati delle liste. Presenzieranno i vertici provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Grande Sicilia, MPA, DC, Noi Moderati.

Il candidato presidente della coalizione è Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano.