A Gibellina la Lotteria UNICEF per l’istruzione delle bambine e delle ragazze in Nigeria

14/04/2025 22:00:00

Un tripudio di emozioni, partecipazione e solidarietà ha segnato il grande successo dell’iniziativa benefica “Lotteria UNICEF”, promossa a sostegno del diritto all’istruzione per le bambine e le ragazze in Nigeria. L’evento conclusivo, svoltosi l’11 aprile a Gibellina, ha coinvolto una platea calorosa e numerosa, che ha assistito con entusiasmo all’estrazione dei biglietti vincenti effettuata da bambine, bambini, ragazze e ragazzi, protagonisti veri della giornata.

Numerose le autorità e i rappresentanti delle associazioni e degli enti del territorio che hanno preso parte alla manifestazione. Presenti i fratelli Elia, Clemente, Calia e Di Stefano del ristorante La Massara, noti sostenitori dell’iniziativa, i presidenti delle associazioni ASD Volley Gibellina 2004, FIDAPA, Kiwanis Divisione 7 Sicilia, Kernos, oltre al Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, il Vicesindaco Francesca Barbiera e l’assessore Salvatore Balsamo. Di particolare rilievo la testimonianza del dirigente scolastico dell’I.C. Garibaldi/G. Paolo II, prof. Salvino Amico, che ha condiviso la sua esperienza in Nigeria all’inizio della carriera, sottolineando l’importanza dell’istruzione come leva di cambiamento.

Accanto a lui, le docenti rappresentanti degli istituti scolastici Radice Pappalardo e G. Di Matteo di Castelvetrano, Maria Montessori di Alcamo e Boscarino Castiglione di Mazara, a testimonianza dell’ampia rete educativa coinvolta.

A dare ufficialmente il via all’estrazione è stata la presidente provinciale UNICEF, Domenica Gaglio, affiancata dalla Dott.ssa Maria Antonella Ienna, funzionario incaricato dal Comune di Gibellina. I biglietti venduti nella provincia sono stati 2.286, mentre, come da regolamento, le matrici non restituite sono state annullate. L’elenco completo dei biglietti vincenti è disponibile sulla pagina ufficiale del Comitato Provinciale di Trapani per l’UNICEF ed è stato allegato alla nota stampa. I vincitori saranno contattati telefonicamente e potranno ritirare i premi esibendo il biglietto originale.

L’intera manifestazione è stata impreziosita dalla partecipazione attiva dei volontari UNICEF della provincia, che hanno curato la presentazione degli ospiti e la consegna degli attestati di ringraziamento ai partner storici dell’organizzazione. Un momento toccante, che ha celebrato la collaborazione e l’impegno continuo a favore dei diritti dell’infanzia.

L’evento ha avuto anche una forte connotazione artistica e culturale grazie agli interventi dei poeti e scrittori Salvatore Capo e Francesco Bianco, e all’intensa esibizione del soprano Enza Ienna, accompagnata al pianoforte dal Prof. Franco Giacommarro. Emozionante la performance musicale dei bambini e delle bambine delle classi quarte della scuola primaria San Francesco di Gibellina, diretti dai docenti Gero Termini e Giusi Elena Calderaro. Momenti di profonda riflessione sono stati offerti anche dagli studenti della scuola secondaria di primo grado degli I.C. Radice/Pappalardo e Garibaldi/G. Paolo II, che hanno presentato i loro elaborati sui diritti umani, con un focus particolare sul diritto all’istruzione.

Un’occasione di festa, cultura e impegno civile, che ha reso concreto il sostegno a tante bambine e ragazze nigeriane e ha ribadito il valore universale dell’istruzione come chiave di futuro. UNICEF, ancora una volta, ha saputo trasformare la solidarietà in un gesto concreto.