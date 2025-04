Sicilia, l'Ordine dei Giornalisti ha un nuovo presidente. Ecco chi è

14/04/2025 21:07:00

Concetto Mannisi è il nuovo presidente dell'Ordine dei giornalisti Sicilia. L'elezione arriva durante la prima riunione del nuovo Consiglio che si è insediato oggi. Elette tutte le cariche: Filippo Mulè segretario, vicepresidente Laura Simoncini, tesoriere Daniele Lo Porto.

«Ringrazio i colleghi che mi hanno voluto nuovamente in Consiglio» la prima dichiarazione di Mannisi da presidente «e, naturalmente, quelli che mi hanno indicato come presidente. Ci sarà da lavorare tantissimo ma, come sa chi mi conosce, il lavoro non mi ha mai spaventato. L'Ordine deve tornare a essere la casa di tutti per meglio affrontare le sfide che interessano la categoria dei giornalisti, di chi fa questo mestiere, anche al fine di respingere gli attacchi di chi prova a minare le basi della professione e a renderci poveri e ricattabili. Non sarà facile ma ci proveremo, assieme a tutti gli altri consiglieri professionisti e pubblicisti, dialogando col sindacato e con grande senso di responsabilità. Per questo ho anche chiesto a diversi colleghi che hanno affrontato l'ultima tornata elettorale su uno schieramento contrapposto a quello di controcorrente, squadra di cui sono orgoglioso di fare parte, di continuare a impegnarsi al nostro fianco e persino di mantenere gli incarichi loro attribuiti nel precedente mandato. Quindi da una maggioranza diversa dalla nostra. L'Ordine deve essere la casa di tutti. E che non siano solo parole».

Si è anche riunito il Collegio dei Revisori dei conti composto da Salvatore Messina, Roberto Immesi e Vittorio Corradino, che è stato eletto presidente.