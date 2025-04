Collegamenti in bus tra Marsala, Trapani-Birgi, Palermo e gli aeroporti: la nuova programmazione di Autoservizi Salemi

14/04/2025 14:41:00

È attiva la nuova programmazione estiva dei collegamenti in autobus tra Marsala, l’aeroporto di Trapani-Birgi, l’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino e il centro della città di Palermo. A fornire il servizio è Autoservizi Salemi, che ha attivato le tratte estive per garantire spostamenti più rapidi, comodi e regolari durante i prossimi mesi.

I nuovi orari sono studiati per rispondere alle esigenze di chi vola: partenze e arrivi sono coordinati con i principali orari dei voli, facilitando così i trasferimenti verso e dagli scali aeroportuali, sia per chi viaggia per turismo che per lavoro. Le corse dirette evitano cambi e perdite di tempo, collegando in modo fluido le principali località della Sicilia occidentale.

Tra i punti di forza del servizio ci sono la frequenza delle corse e la possibilità di viaggiare senza dover affrontare lo stress del traffico, del parcheggio o del noleggio auto. I passeggeri possono salire a Marsala o a Palermo città e raggiungere direttamente gli aeroporti di Trapani e Palermo, oppure effettuare il percorso inverso, arrivando in centro o rientrando a casa con facilità.

Il servizio è pensato anche per chi lavora fuori sede, per chi riceve ospiti o per chi ha bisogno di un collegamento pratico con le principali infrastrutture di trasporto della regione. I mezzi sono moderni, dotati di aria condizionata, Wi-Fi e sedili comodi, e garantiscono un viaggio confortevole in ogni momento della giornata.

I biglietti si possono acquistare online su www.autoservizisalemi.it, tramite l'app gratuita Salemi disponibile per Android e iOS, telefonicamente al numero 0923981120 oppure di persona presso le varie biglietterie autorizzate Autoservizi Salemi.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)