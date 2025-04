La settimana sportiva: Basket, un sogno chiamato Shark - Il Marsala Volley torna secondo in classifica

14/04/2025 06:00:00

• Basket serie A: primo posto confermato per la Trapani Shark che supera 95-82 Treviso meritandosi ancora una settimana in testa alla classifica del campionato di serie A di pallacanestro maschile. Una vittoria di carattere per i trapanesi che hanno sofferto all'inizio i veneti, ritrovandosi anche sotto di dieci punti, ma che alla fine l'hanno spuntata grazie a un grande terzo quarto e ad una prestazione super soprattutto di Horton, autore di 21 punti, mettendo a segno la migliore prestazione stagionale, nella stessa gara nella quale Alibegovic raggiunge i 1000 punti in serie A. Adesso testa all'Olimpia Milano per continuare a vivere un sogno. Horton 21,Galloway 19, Alibegovic 14, Robinson 10, Notae 8, Rossato 7, Petrucelli 5, Yeboah 5, Eboua 4, Brown 2. Credits: foto di copertina dal profilo facebook Trapani Shark. Di seguito la conferenza stampa post partita dei due Coach:

• Volley B1: l’EnoDoro Marsala Volley vince il match casalingo contro le peloritane della Iannino Volley Santa Teresa Riva 3-1 grazie ai parziali 25/23, 21/25, 25/17 e 25/14. Una lunga sfida in cui le due formazioni si sono date battaglia giocando una pallavolo, nella fase iniziale, condita da tanti errori che hanno fatto vincere un set per parte alle due contendenti. La migliore concentrazione delle padroni di casa, capaci di una decisa reazione al ritorno delle avversarie, alla fine contribuirà in modo sostanziale alla conquista dell’intera posta in palio che consentirà al sodalizio lilibetano la riconquista della seconda posizione in classifica del girone D del Campionato serie B1 di volley femminile.

• Calcio serie C: un gol di Kragl nel primo tempo ed uno di Silvestri nel secondo bastano al Trapani per battere il Team Altamura, alimentando il sogno dei playoff nel campionato di serie C. I granata di Aronica si impongono con i pugliesi con un 2-0 netto ed a due giornate dalla fine della stagione regolare, tornano in corsa per un posto negli spareggi promozione, anche se la qualificazione resta ancora difficile e non legata ai soli risultati della formazione trapanese. Contro l'Altamura il Trapani era chiamato ad un successo per provare quella continuità che è sempre stato il punto dolente della stagione, considerato che il Trapani spesso ha dato l'idea di poter risalire in classifica, salvo poi fermarsi clamorosamente. A due partite dalla fine della stagione regolare il Trapani è undicesimo in classifica con 38 punti, 3 in meno della Juventus Next Gen, l'ultima al momento a qualificarsi per i playoff. Di seguito gli highlights del match:

• Tennis serie C: nel campionato di serie C maschile nel derby con i cugini trapanesi il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus non riesce ad acciuffare la salvezza diretta e sarà costretta a giocare i playout in trasferta il 27 Aprile ed in casa il 4 maggio in un incontro andata e ritorno presumibilmente con una squadra della Sicilia Orientale per la permanenza nel campionato di C. Dopo essere andata in vantaggio per 2 a 0 con i successi di Daniel Franchino su Coppola al terzo set, e di Giorgio Parisi facilmente su Poma, la compagine trapanese ha ribaltato il risultato per 4 a 2 vincendo sia gli altri due singolari con Magaddino e Salvo che hanno prevalso su Misuraca e Galfano, che i doppi. Una giornata basata sul farplay da parte di entrambe le squadre che hanno onorato l'ultima giornata del girone con grande impegno agonistico.

• Basket serie C: con una vittoria netta all’ultima giornata contro Invicta Caltanissetta la Nuova Pallacanestro Marsala conclude al nono posto la stagione regolare ed evita i playout assicurandosi la permanenza in Serie C anche per la stagione 2025-26. Grande soddisfazione in casa NPM per i primi punti tra i senior degli under marsalesi Matteo Angileri, Samuele Mercogliano ed Enrico Gerardi.

Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala - Invicta 93cento Caltanissetta 86-63 Parziali: 27-9, 17-16, 21-20, 21-18.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 13, Miculis 8, Angileri 4, Abrignani 5, Donato 6, Linares 8, Gentile 6, Mercogliano 3, Stankovic 11, Gerardi 2, Tartamella 10, Niang 10. All. Grillo G.

Invicta 93cento Caltanissetta: Milosavljevic 19, Chornohritskyi 5, Urosevic 13, Russo, Zarbo 12, Richiusa D. 5, Raia, Curcuruto 5, Colombo, Richiusa F. 4. All. Spena G. All. Spena G.

Arbitri: Cappello C. e Sguali G. di Porto Empedocle (AG)

• Ginnastica artistica: la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala ha disputato con 12 sue atlete, la prima prova Regionale Individuale Silver livello LD. Ad ottenere la medaglia d’oro sono state: • Maria Barraco nel livello LD AVANZATO, per la categoria Senior 2 con 68,600 punti • Martina Amodeo nel livello LD AVANZATO, per la categoria Junior 1 con 70,350 punti (Punteggio più alto in assoluto di tutta la competizione) • Quyet Cerami nel livello LD AVANZATO, per la categoria Allieve 5 con 69,900 punti • Adele Bertolino nel livello LD BASE, per la categoria Allieve 5 con 59,800 punti • Giorgia Di Miceli, campionessa italiana uscente, nel livello LD BASE, per la categoria Allieve 3 con 59,950 punti. Prossimo appuntamento: è già partita un’immensa “macchina” che porterà, nel prossimo week end a Salemi quasi 500 ginnaste e ginnasti a competere nel Campionato Regionale Individuale CSA organizzato proprio dalla Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala.