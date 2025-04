16 Aprile: sale il debito pubbilco, Meloni domani da Trump. Mattarella ricoverato

16/04/2025 06:52:00

E' il 16 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei principali quotidiani.

• Il debito pubblico italiano sfora di nuovo il tetto dei tremila miliardi di euro. E questa volta ci resterà. C’è di buono che al momento gli investitori esteri non sono preoccupati. Resta il fatto che non è cosa buona

• La Casa Bianca respinge la proposta di dazi zero per il settore industriale avanzata dal commissario europeo Šefčovič. La partita per Giorgia Meloni, che domani sarà da Trump, si fa più difficile

• Dopo i controdazi, il blocco delle terre rare, il governo cinese ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare nuove consegne di aerei Boeing. Trump è furioso

• Gli Usa non hanno firmato il documento di condanna del G7 sull’attacco russo di Sumy. Washington teme che una presa di posizione simile «potrebbe compromettere lo spazio negoziale». Ma di pace ancora non si parla

• Da ieri sera Sergio Mattarella è ricoverato al Santo Spirito di Roma. Si farà impiantare un pacemaker. L’intervento, assicurano dal Quirinale, era programmato

• Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge che risarcisce le vittime del ponte Morandi. Ma avvisa che così com’è scritta discrimina le unioni civili e le vittime di altri disastri

• L’Inps prevede un buco da 6,6 miliardi nelle pensioni, dovuto ai condoni del saldo&stralcio. Buco che deve ripianare lo Stato

• Omicidio Nadia Cella, Maurizio Cecere ha testimoniato ieri al processo contro la sorella Annalucia : «Sì, può essere stata lei a uccidere quella ragazza»

• A Busto Arsizio un nordafricano di 21 anni ha violentato una ragazzina peruviana di 14 che aveva conosciuto sui social

• A Padova una donna è stata sequestrata e violentata da un uomo appena uscito dal carcere

• Il duplice omicidio di lunedì sera in via Prenestina a Roma sarebbe frutto di una guerra tra clan della mafia cinese di Prato

• Si è aperto a New York il nuovo processo ad Harvey Weinstein. Lui, visibilmente provato dalle malattie era in aula. Il suo legale si dice tranquillo perché oggi il processo sarà «sui fatti e non su #MeToo».

• La villa in cui sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa era infestata dai topi

• A Monfalcone ha vinto il centrodestra con il 70 per cento. Italia plurale, la prima lista musulmana presentata in Italia, s’è fermata al 3 per cento

• Zuckerberg a processo per monopolio illegale dopo l’acquisto di Instragam e Whatsapp. Meta rischia di sgretolarsi

• Sanremo per fare il Festival chiede 6,5 milioni di euro, l’un per cento dei ricavi pubblicitari e il controllo completo della gestione dei biglietti

• Le riforme del sistema penitenziario hanno scatenato rivolte in tutta la Francia. Incendiate auto nei parcheggi e sparati 15 colpi di kalashnikov verso i portoni delle carceri

• Nella nuova inchiesta su Garlasco, è stato ricusato il genetista Emiliano Giardina. La superperizia verrà affidata a due esperti. Via libera a Garofano come consulente di Andrea Sempio

• Altri sei ultrà arrestati per gli scontri avvenuti prima di Lazio- Roma. Dal Viminale arriva lo stop di tre giornate alle trasferte e lo stop ai derby in notturna

• Barcellona e Paris Saint-Germain hanno conquistato la semifinale di Champions. Questa sera a San Siro l’Inter affronta il Bayern Monaco. All’andata i nerazzurri hanno vinto per 2 a 1.

• Sara Curtis, 18 anni, ha vinto gli Assoluti nei 100 stile libero e ha battuto il record di Federica Pellegrini

• Polemiche nel mondo della pallavolo perché una giocatrice del Fulminense è scesa in campo incinta di sei mesi

• Gaudì è Venerabile, l’architetto di Dio ha fatto il primo passo verso la beatificazione.

• Il tema della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi sarà l’intelligenza (dal 26 maggio al 28 luglio)

• Ecco la dozzina dello Strega: Bajani, Terranova, Nori, Rasy, Marasco, van Straten, Parri, Aiolli, Gambetta, Martinoni, Carrieri, Anglana

Titoli

Corriere della Sera: Zero dazi, Trump gela la Ue

la Repubblica: «Putin non vuole la pace»

La Stampa: Ucraina, Trump affonda il G7

Il Sole 24 Ore: Liste d’attesa, sfida Governo-Regioni

Avvenire: Fronte cristiano

Il Messaggero: Dazi zero, Trump gela l’Ue / Meloni: momento difficile

Il Giornale: Mattarella ricoverato

Leggo: Gli italiani non consumano più

Qn: Dazi auto, Trump gela Ue / Meloni: momento difficile

Il Fatto: Ponte d’oro: più poltrone / e stipendi quadruplicati

Libero: Neanche gli islamici votano il partito islamico

La Verità: Lotta all’invasione delle urne / Naufraga la lista musulmana

Il Mattino: Dazi zero: Trump gela l’Europa / /Meloni: momento difficile

il Quotidiano del Sud: Trump gela Europa e G7

il manifesto: Invasione di campus

Domani: Tra dazi e affari per le spa pubbliche / La difficile trattativa Meloni-Trump