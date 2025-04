Energia, giura il neo assessore Colianni. Schifani, pronto il bando per i due termovalorizzatori

17/04/2025 02:00:00

Il nuovo assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha giurato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, dinnanzi al presidente della Regione Renato Schifani, e a quello dell'Ars, Gaetano Galvagno, ed è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni. Colianni ha preso il posto di Roberto Di Mauro che ha rassegnato le dimissioni.

«Ringrazio il presidente Schifani - ha detto l’assessore - per la fiducia attribuitami. Mi è stata affidata la responsabilità di un assessorato strategico che si occupa di temi come i servizi di pubblica utilità e il ciclo dei rifiuti, importanti per i cittadini e per gli enti locali. Abbiamo una grande opportunità, fornita dalla mole di risorse a nostra disposizione a partire dai fondi comunitari. Mi metterò subito al lavoro, in continuità con quanto fatto dal mio predecessore che ringrazio per il suo impegno, perché questi stanziamenti possano essere utilizzati al meglio, nell’interesse della Sicilia».

*****

Ecomed 2025, Schifani: "Pronto il bando per i due termovalorizzatori" - “Gentili organizzatori, con grande dispiacere e impegni istituzionali sopravvenuti non mi consentono di essere con voi oggi all'apertura di questo evento così importante e attuale, che mette al centro risorse e tecnologie per un ambiente sempre più sostenibile. Ma non potevo mancare con un messaggio, perché ho il piacere e l'orgoglio di annunciare una notizia storica per la Sicilia. Sta per essere pubblicato il bando per la progettazione di due termovalorizzatori, uno a Palermo ed uno a Catania. È un passaggio decisivo, un progetto strategico che ho voluto con determinazione fin dall'inizio del mio mandato e che ora prende finalmente corpo grazie al lavoro di Invitalia, la società incaricata delle procedure di gara della mia qualità di commissario per il ciclo integrato dei rifiuti. Un'opera interamente finanziata dalla Regione attraverso il Fondo per lo sviluppo e l'acquisizione con ben 800 milioni di euro. Una cifra che ci permetterà non solo di affrontare in modo strutturale l'emergenza dei fiuti, ma anche di abbattere sensibilmente i costi di conferimento e di conseguenza ridurre i latari per famiglie ed imprese” le parole del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante i suoi saluti d’apertura della XVII edizione di ECOMED - Green Expo del Mediterraneo.

“Siamo davanti ad una sfida ambiziosa ma necessaria – prosegue Schifani - Questi impianti sono essenziali per superare la dipendenza delle discariche, spingere con forza sulla raccolta differenziata, garantire un ciclo di rifiuti moderno, efficiente, ma anche rispettoso dell'ambiente. Entro la fine del 2026 conto di poter posare la prima pietra, ma già oggi, con questo bando, la Sicilia segna l'inizio di un cambiamento epocale. L'evento fieristico che si apre oggi si inserisce perfettamente in questa visione. È fondamentale che gli impianti esistenti e quelli in via di realizzazione si dotino sin da subito delle tecnologie più avanzate, così da essere pronti a conferire nei termovalorizzatori in modo compatibile ed efficiente. Un sentito ringraziamento agli organizzatori per il grande lavoro e a tutti voi il mio saluto è più cordiale e affettuoso. A presto e buon lavoro di nuovo”.