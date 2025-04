José Rallo protagonista della mostra Made in Italy al femminile in mostra a Roma

18/04/2025 02:00:00

José Rallo di Donnafugata è tra le imprenditrici protagoniste della mostra “Made in Italy impresa al femminile”, organizzata dal Ministero del Made in Italy in collaborazione con la Fondazione Bellisario, il Comitato Impresa Donna e la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro.

La mostra inaugurata a Palazzo Piacentini a Roma, presenta le figure di oltre 100 imprenditrici italiane che hanno contribuito all’affermazione delle aziende italiane nel mondo.

Grazie ad un suggestivo allestimento con immagini fotografiche, video e “oggetti” dagli archivi dalle imprese, la mostra permette di ripercorrere storie imprenditoriali come quella di Josè Rallo che si è distinta per la capacità di innovare la comunicazione del settore, attraverso il dialogo tra arte e vino.

La mostra richiama il “Donnafugata Music & Wine” come caso di successo: il progetto ideato da José Rallo per raccontare i vini in modo originale e coinvolgente attraverso il linguaggio universale della musica.

“Sono grata all’esempio di dedizione che mi ha dato mia madre Gabriella, fondatrice di Donnafugata insieme a mio padre Giacomo - ha dichiarato José Rallo -. Sin dalla sua origine la nostra è un’impresa al femminile e oggi lo è ancora di più grazie all’apporto di mia figlia Gabriella, sesta generazione nel mondo del vino. Siamo orgogliosi di poter rappresentare la Sicilia e il Made in Italy nel mondo insieme a tante altre imprenditrici di cui la mostra mette in luce l’importante contributo.”

La mostra che ha sede presso il MIMIT a Palazzo Piacentini a Roma è aperta al pubblico fino al 25 maggio. Info qui.