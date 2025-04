18 Aprile: Meloni ha visto Trump, oggi Vance a Roma, Bce taglia i tassi

18/04/2025 07:35:00

E' il 18 Aprile 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia Meloni ha incontrato Trump e ha ottenuto dal presidente Usa l’impegno a venire a Roma per trattare sui dazi con l’Europa. Il bilaterale si è svolto in un clima cordiale, unico attrito quello su Kiev

• E oggi nella Capitale arriva il vicepresidente J.D. Vance, con il quale la premier spera di trovare altri punti d’intesa

• Le opposizioni si dividono sul comportamento della presidente del Consiglio: Conte e Fratoianni la criticano, Calenda l’apprezza, Renzi sospende il giudizio

• Nonostante i veti della Casa Bianca, Nvidia è a Pechino per allacciare collaborazioni in tema di intelligenza artificiale con la cinese DeepSeek

• Le autorità cinesi, nel frattempo, incalzano gli avversari: i guai dell’economia Usa non vengono dalla concorrenza ma dal fatto che gli americani vivono al di sopra dei propri mezzi

• Secondo indiscrezioni non smentite, Trump avrebbe posto il veto a un attacco progettato da Netanyahu contro gli impianti nucleari iraniani

• La BCE ha tagliato i tassi europei di 25 punti base, non nascondendo le preoccupazioni per le incertezze economiche del momento. Da parte sua Trump si è scagliato contro il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, che non intende assecondare la sua politica protezionista

• Una cabina della funivia del monte Faito, a Castellammare di Stabia, è precipitata per il cedimento di un cavo: il bilancio è di quattro morti e un ferito grave

• A Udine una donna di origine tunisina è stata uccisa dal marito, suo connazionale. L’uomo è fuggito ed è andato a schiantarsi in auto

• Il maltempo ha flagellato soprattutto il Piemonte e ha fatto una vittima: un pensionato sorpreso dalla piena e annegato n casa

• Il presidente Mattarella è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato al Quirinale

• Papa Francesco si è recato in visita a Regina Coeli ed è stato lungamente acclamato da guardie e detenuti

• I vertici dell’Inps hanno smentito la presenza nei conti dell’ente di un buco di 6 miliardi provocato dai provvedimenti di saldo e stralcio

• Le fiamme gialle avrebbero compiuto un’ispezione nello stabilimento dolciario di Varazze comprato da Fabio Fazio

• L’assemblea di Montepaschi ha approvato l’Ops su Mediobanca

• Dopo i tagli dei finanziamenti operati dalla Casa Bianca l’università di Harvard deve rifare i conti e probabilmente sarà costretta a ridurre le spese

• Google è finita nel mirino di un giudice federale che l’accusa di aver costruito un monopolio attorno nel settore degli annunci pubblicitari on line

• A Milano i taxisti hanno scioperato senza preavviso contro gli Ncc e Uber bloccando le corse in Stazione Centrale e a Linate

• E oggi incrociano le braccia i corrieri di Amazon che chiedono il rinnovo del contratto

• Un Intercity notturno partito da Milano per Lecce è stato bloccato da una serie di guasti e non è mai arrivato a destinazione

• Nel 2024, per la prima volta in Italia, i pagamenti digitali hanno superato quelli in contanti

• Sfidando il monito europeo, il premier Serbo Vucic sarà a Mosca per la parata del 9 maggio, ospite di Putin

• Una sparatoria nel campus statale della Florida ha provocato due morti e sei feriti. Il killer è stato bloccato e arrestato

• Gisèle Pelicot, vittima per anni degli abusi del marito, ha denunciato per violazione della privacy la rivista Paris Match che l’aveva fotografata in compagnia di un uomo

• Il Vaticano sapeva degli abusi sessuali dell’Abbé Pierre sin dal 1955 ma li aveva coperti: lo rivela un libro-inchiesta

• Stephan Schmidheiny, il proprietario svizzero dell’Eternit, è stato condannato a 9 anni e mezzo per le morti causate dall’amianto a Casale Monferrato

• Il chirurgo Carlo Bravi è finito sotto inchiesta con il sospetto di aver praticato una liposuzione senza il consenso della paziente, poi deceduta

• La Lazio è caduta in Europa League mentre la Fiorentina ha conquistato la semifinale in Conference League

• Jannik Sinner ha ricominciato ad allenarsi ma la prima uscita è avvenuta al coperto a causa del maltempo

• Jasmine Paolini ha battuto la sua rivale tedesca nel torneo di Stoccarda

• L’immagine di un bambino gravemente mutilato dalle bombe a Gaza ha vinto il World Press Photo

