19/04/2025 02:10:00

Cristina Ciminnisi, deputata trapanese del M5S, esprime «grande soddisfazione per il rigetto definitivo del progetto di costruzione di una struttura turistica in Contrada Stornello, a Favignana». «Il particolare pregio dell’area è emerso anche da un sopralluogo e sebbene l’assessorato all’ambiente non abbia risposto alla successiva interrogazione presentata all’ARS nell’ottobre scorso, siamo ben felici che nel frattempo sia giunto il parere negativo. Questa decisione – dichiara ancora Ciminnisi – tutela uno degli ultimi angoli incontaminati delle Egadi, preservandone la biodiversità e l’identità naturalistica. È stato evitato un grave danno ambientale e paesaggistico».

«I rilievi e le proteste avanzate dai cittadini, dall’Amministrazione comunale, da movimenti ambientalisti, dimostrano che vigilanza e mobilitazione pagano – conclude la deputata regionale –. Continueremo a monitorare il territorio, affinché sviluppo e tutela viaggino insieme. Lo Stornello resta libero da speculazioni edilizie, e con esso il futuro sostenibile di Favignana».