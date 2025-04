"Tetraplegia: Cara assessora, la scienza non è opinione"

19/04/2025 14:00:00

Luigi Dimino ha tutta la mia ammirazione e il mio sostegno per l'iniziativa che ha intrapreso. La mia è una richiesta – retorica ma necessaria – di dimissioni per manifesta incompetenza, rivolta alla Dott.ssa Giuseppa Valentina Piccione, assessora ai Servizi Sociali, Politiche Mediterranee e Rapporti con l'IACP del Comune di Marsala.

La Dott.ssa Piccione vanta un curriculum accademico di tutto rispetto: laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni di Aiuto conseguita con 110 e lode presso l’Università di Palermo; laurea specialistica in Psicologia Clinica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; master in Psico-Oncologia conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tuttavia, è proprio in virtù di questo percorso che ci si aspetterebbe un maggior rigore scientifico e istituzionale, soprattutto quando si parla di disabilità e salute.

Il motivo della richiesta nasce da un suo post pubblicato sui social, in cui ha commentato l’attività di Luigi Dimino con queste parole: "Bellissimo momento di condivisione e accoglienza."

Il post condivideva l’iniziativa del Lions Club: "NON ARRENDERSI MAI OLTRE OGNI LIMITE! SURVIVOR ON THE ROAD! Oggi tappa a Marsala per Luigi Dimino, il primo tetraplegico ad intraprendere un viaggio in sidecar attraverso tutta l'Italia (con il biker Emilio e la fisioterapista Anna). È stato un grande onore accoglierli nella nostra città. Una testimonianza di speranza e determinazione."

Ebbene, da una donna di scienza come la Piccione mi sarei aspettato la capacità – e il dovere – di distinguere tra tetraplegia completa e incompleta. La differenza non è solo semantica, ma clinica e sostanziale. Non è la prima volta, purtroppo, che l’assessora si rende protagonista di iniziative discutibili, spesso promosse utilizzando fondi pubblici.

Basti ricordare la presentazione, il 12 ottobre scorso presso il Complesso San Pietro di Marsala, del libro “Dono d’Amore”, nato dal progetto “Reiki in Ospedale”. Il testo racconta l’esperienza delle cure complementari – nello specifico, il Reiki – in ambito pediatrico oncologico e terminale, attraverso le voci di infermiere e pazienti.

Ma cos’è il Reiki? È una tecnica di medicina alternativa basata sul tocco delle mani per ripristinare l’equilibrio energetico del corpo. Secondo alcuni, favorirebbe la liberazione del Karma accumulato nelle vite precedenti, permettendo una sorta di "evoluzione spirituale". Nessuna prova scientifica supporta l’efficacia del Reiki nel trattamento di patologie. L’OMS lo considera utile solo come terapia complementare per il dolore – non curativa.

Siamo nella sfera della metafisica. Eppure la Piccione, donna di scienza, partecipò all’evento in duplice veste: professionale e istituzionale. Alla mia domanda sul senso dell’iniziativa, rispose: "Tutto è utile."

No, cara dottoressa. Non tutto è utile. È utile, semmai, fornire una corretta informazione per evitare di alimentare false speranze tra i pazienti e le loro famiglie, spesso in condizioni di estrema vulnerabilità.

Tornando al viaggio di Luigi: anch’io sono tetraplegico incompleto, come lui. Nel mio caso, emiplegico a destra ed emiparetico a sinistra, con perdita quasi totale della mobilità toracica. Non potrei mai – ripeto, mai – salire su un sidecar. E neanche Luigi potrebbe, se fosse realmente tetraplegico. La tetraplegia è una paralisi che coinvolge tutti e quattro gli arti e il torso, compromettendo sia il movimento che la sensibilità.

Questa non è una polemica sterile, ma un richiamo all’oggettività del metodo scientifico. Le parole hanno un peso, specie quando pronunciate da rappresentanti istituzionali.

Infine, rivolgo un appello ai miei colleghi giornalisti che partecipano e raccontano questi eventi: siate precisi, siate rigorosi. L’informazione, specie in ambito medico e sociale, è responsabilità. Per aspera ad astra. Per tutti loro. Per molti, le asperità restano purtroppo insuperabili.

Vittorio Alfieri