Rinviato a Settembre "A nome loro". Ecco perchè

20/04/2025 13:55:00

Rinviato a Settembre "A nome loro", il festival musicale di Castelvetrano, che si tiene da due anni (questa sarebbe la terza edizione) al Parco Archeologico di Selinunte.

La maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina si terrà il 13 settembre 2025.

Uno spostamento inevitabile, per motivi tecnico-organizzativi indipendenti dall’associazione, che affida all’ideatrice dell’evento il commento sulla situazione: “Eravamo fiduciosi di poter realizzare la terza edizione di A Nome Loro nei giorni vicini al 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, ma la verità è che ci siamo imbattuti in diverse difficoltà e abbiamo attraversato un periodo faticoso. Abbiamo deciso di uscirne, però, mettendo in discussione alcune delle modalità di produzione di un’iniziativa che come la nostra deve tenere insieme le maestranze dell'arte e della cultura, le istanze sociali e un forte impegno per il territorio. I mesi trascorsi ci hanno messo a dura prova e ne abbiamo approfittato per fermarci a riflettere. Abbiamo passato questo periodo tessendo nuove e più profonde relazioni, condividendo nuovi orizzonti con molte realtà, con altri artisti e con molti cittadini e cittadine sicuri che la vera urgenza è rivendicare con orgoglio la stessa motivazione di quando questa avventura ha avuto inizio, ovvero affermare l’importanza di un impegno contro le mafie e la corruzione per una Sicilia veramente libera” afferma Sade Mangiaracina. “Se qualcuno si stesse chiedendo per quale motivo è importante ricordare le vittime di mafia e ribadire e provare a divulgare il verbo della legalità, le risposte le può trovare nei 180 arresti per mafia a Palermo di qualche settimana fa e nelle continue notizie di cronaca sulla criminalità organizzata che riempiono i giornali. La mafia esiste ancora, nonostante lo Stato abbia fatto passi da gigante, nonostante anche l’ultimo dei boss mafiosi Matteo Denaro Messina sia stato arrestato, nonostante la cultura antimafia sia patrimonio comune.