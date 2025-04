Scuole: il "Florio" e il Made in Italy. Trofeo Volley per il "Da Vinci". Riapre la sede storica del "Nautico"

20/04/2025 00:30:00

L’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice è stato invitato alla Camera di Commercio di Palermo a presentare il percorso del Liceo del made in Italy – della cui cabina di regia è stato da subito parte attiva - in occasione della Giornata Nazionale del “Made in Italy”.

Un’importante opportunità per far conoscere l'offerta formativa che coniuga le discipline giuridico-economiche con quelle di area umanistica e con le Stem: un indirizzo che ha come finalità la valorizzazione, la tutela e la promozione delle eccellenze delle produzioni italiane.

La Dirigente Scolastica, Pina Mandina è intervenuta per un focus su innovazione e nuove tecnologie dal titolo “Sicilia Smart”, in particolare sull'agroalimentare. Protagonisti sono stati gli studenti Giuseppe Genna e Francesco Cirinesi, che hanno affrontato la platea con competenza.

E’ stata celebrata una giornata in cui al centro c'è l'impresa, di qualità e di eccellenza, il suo valore e quello dell'imprenditore, e i rami del made in Italy che danno uno spaccato della Sicilia completamente nuovo, che mette al centro soprattutto le eccellenze. La scuola di Erice ha evidenziato le tante le prospettive per quest’indirizzo economico giuridico collegato alle filiere produttive del made in Italy e supportato dalla Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy" cui hanno aderito le imprese che vogliono contribuire alla promozione del brand Italia e alla formazione dei futuri manager del made in italy.

*****

Al “Leonardo da Vinci” di Trapani il 2° Trofeo Triennio Volley – Pasqua 2025 - Grande successo per il “2° Trofeo Triennio Volley – Pasqua 2025”, disputato presso il Pala Cardella di Erice-Casa Santa, dove la squadra dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Trapani si è aggiudicata il primo posto superando in una combattuta finale il team del “Rosina Salvo”.

Sul podio anche l’Istituto “S. Calvino – G. B. Amico”, classificatosi terzo e vincitore del Premio Fair Play, assegnato dal Panathlon Club di Trapani. Quarta posizione per la squadra dello “Sciascia-Bufalino” di Erice.

Il torneo, riservato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado di Trapani ed Erice, è stato organizzato dalla specializzazione in Management dello Sport dell’Istituto “S. Calvino – G. B. Amico”, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIPAV e il Panathlon Club di Trapani. Obiettivo dell’iniziativa: promuovere i valori dello sport, della lealtà e della socializzazione tra i giovani.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’Assessora allo Sport del Comune di Erice Rossella Cosentino, la Dirigente scolastica Margherita Ciotta, il presidente provinciale FIPAV Filippo Occhipinti e il presidente del Panathlon Club Roald Vento.

*****

Il Nautico “Marino Torre” torna nella sua sede storica - Dopo due anni di lavori di ristrutturazione, lunedì 28 aprile riapre la sede storica dell’Istituto Nautico “Marino Torre” di Trapani, in viale Regina Elena, di fronte al porto e nel cuore del centro storico. Un evento atteso e molto sentito dalla comunità scolastica, che sarà celebrato con una cerimonia ufficiale alle ore 10.

Gli interventi di riqualificazione, finanziati grazie ai fondi del PNRR, hanno restituito alla città un luogo simbolico della formazione nautica trapanese, arricchito ora anche da nuovi laboratori all’avanguardia che affiancheranno il Museo del Mare già presente all’interno dell’istituto.

“La riapertura della sede storica – ha dichiarato la dirigente scolastica Vita D’Amico – costituisce un nuovo punto di partenza, fondamentale per la nostra istituzione scolastica. Siamo felici di poter tornare a far parte della storia della città con tutto il carico della nostra tradizione”.

Fondata ufficialmente nel 1831 con un Regio Decreto, la Scuola Nautica di Trapani affonda le sue radici già nel 1810, quando si tentò di istituire corsi di Navigazione e Pilotaggio. Dopo alterne vicende, tra cui la soppressione nel 1923 e la rinascita nel 1945, l’Istituto ha formato generazioni di comandanti e direttori di macchine, diventando un punto di riferimento nel panorama della formazione nautica.

Oggi il “Marino Torre” è parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” e include anche una sezione Aeronautica, confermando la sua vocazione all’eccellenza nel settore dei trasporti e della logistica.

“Siamo consapevoli della responsabilità che possediamo – ha aggiunto la preside D’Amico – ma anche orgogliosi di far parte di una storia che continua a essere elemento fondante della nostra identità”.

*****

La Scuola Pardo protagonista di solidarietà nella Lotteria UNICEF - Quando la fortuna si intreccia con la generosità, nascono storie che meritano di essere raccontate. È il caso della Scuola Secondaria “Pardo” dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, di Castelvetrano, che si è distinta come vera protagonista della Lotteria UNICEF, un’iniziativa a sostegno del diritto all’istruzione per le bambine e le ragazze in Nigeria.

Grazie all’entusiasmo e all’impegno degli alunni e delle loro famiglie, la Pardo ha venduto ben 369 dei 2.286 biglietti acquistati in tutta la provincia, portando a casa 10 premi tra quelli messi in palio: da un televisore a gioielli, da accessori firmati a giochi e prodotti enogastronomici. Ma il vero premio è stato il valore umano dell’iniziativa: la consapevolezza di aver fatto la differenza nella vita di chi è meno fortunato.

La cerimonia di premiazione, svoltasi mercoledì 16 aprile, ha visto la partecipazione della Presidente provinciale dell’UNICEF, Prof.ssa Domenica Gaglio, che ha consegnato personalmente i premi e riconosciuto l’impegno della scuola. Alla dirigente Vania Stallone è stato conferito il titolo di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, a testimonianza di un percorso educativo fatto di valori concreti.

Grazie anche alle aziende che hanno donato i premi, rendendo possibile questo momento di festa e solidarietà. Ancora una volta, i giovani studenti dimostrano che il futuro può davvero sbocciare dal cuore.