Morte di Papa Francesco: il cordoglio del Comune di Marsala, della politica, delle associazioni

21/04/2025 11:27:00

La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso profondamente il mondo intero, suscitando un’ondata di emozione e commozione tra fedeli e non solo. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio giunti da rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e della società civile. Tra questi, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo il deputato regionale Stefano Pellegrino per Forza Italia Sicilia e il WWF Sicilia.

Il sindaco Massimo Grillo: "È tornato alla casa del padre Papa Francesco. Con grande tristezza, eleviamo la nostra gratitudine a Dio per averci donato in Papa Francesco un luminoso testimone di fraternità, umiltà, povertà e autentica carità evangelica". In segno di lutto per la morte di Papa Francesco, le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz’asta. La Città di Marsala si unisce al cordoglio della Chiesa e del mondo intero.



Il Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, insieme a tutti i deputati del gruppo, esprime profondo dolore e vicinanza alla Chiesa cattolica e si unisce al dolore della comunità dei fedeli per la scomparsa di Papa Francesco, "figura di straordinaria umanità e guida spirituale per milioni di persone".

«In questo momento di lutto, vogliamo ricordare con gratitudine il legame speciale che Papa Francesco ha sempre avuto con la Sicilia», ha dichiarato Pellegrino. «Proprio nella nostra terra, a Lampedusa, il Santo Padre volle compiere il suo primo viaggio dopo l’elezione al soglio pontificio, un gesto carico di significato: un abbraccio ai migranti, agli ultimi e a quanti soffrono, che ha segnato indelebilmente il cuore della nostra comunità».

Pellegrino ha sottolineato come, in innumerevoli occasioni, Papa Francesco abbia rivolto parole di speranza alla Sicilia, incoraggiandola ad affrontare con coraggio le sue sfide, dalla lotta alla povertà alla tutela dei diritti dei più fragili. «Le sue omelie e i suoi messaggi sono stati un faro etico per la politica, spingendoci a privilegiare la giustizia sociale, l’accoglienza e la solidarietà. La sua vicinanza ai bisognosi resta un monito a non abbassare mai la guardia dinanzi alle disuguaglianze, valori che risuonano con particolare forza in una terra crocevia di popoli e culture come la Sicilia. La sua eredità ci sproni a costruire una società basata sui valori del Vangelo, giusta e solidale, dove nessuno sia lasciato indietro», ha concluso Pellegrino.

WWF Sicilia - "È con profondo dolore che apprendiamo la notizia della scomparsa di Papa Francesco, persona giusta, simbolo di onestà infinita e di sapienza consapevole che, aprendo il suo pontificato con l'Enciclica "Laudato si’", ha indicato al mondo la strada da percorrere per salvare le sorti del pianeta. Ci associamo al dolore di tutti quelli che gli hanno voluto bene ed avuto estima, come Francesco sicuramente ha meritato per l'amore testimoniato all'umanità", questo il messaggio di Erica Capraro, Presidente e Giuseppe Mazzotta, Segretario).