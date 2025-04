L’I.C. GARIBALDI PIPITONE vola inSpagna e in Francia grazie all’Erasmus+!

21/04/2025 09:00:00

Nell’anno scolastico incorso 2024-25 l’Istituto Comprensivo Garibaldi Pipitone ha avviato due mobilità Erasmus+ con il coinvolgimento degli alunni delle terze e delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado.

Risultato vincitore di finanziamento all’interno del programma Erasmus+ 2021-2027 grazie al progetto KA122 “A step forward towards Europe - Un passo avanti verso l’Europa”, l’istituto ha avviato quel processo di internazionalizzazione e di apertura nei confronti della dimensione europea, fortemente desiderato dall’intera comunità scolastica.

La prima mobilità si è svolta a Salamanca dal 25 al 29 Novembre 2024: 10 alunni delle terze classi, accompagnati dalle docenti facenti parte della Commissione Erasmus+ Rosa Simona Sarullo (referente Erasmus+) ed Anna Rita Licari, hanno seguito le lezioni presso il Colegio Montessori della città e hanno interagito integrandosi nella realtà locale e svolgendo molte attività in piccoli gruppi usando le varie lingue europee per comunicare ed interagire ma anche per fare amicizia con i coetanei spagnoli. L’inclusione è stata alla base di questa mobilità anche attraverso l’uso di strumenti digitali.

La seconda mobilità ha visto come protagonisti 10 studenti delle seconde classi accompagnati dalle docenti della Commissione Erasmus+, Floriana Palmeri e MarinaAlagna ed ha avuto luogo in Francia presso “Le Collège J.J. Rousseau di Labastide - Saint Pierre” dal 23 al 28 Marzo 2025. Il gruppo di studenti e docenti è stato accolto anche dalle autorità locali e ha partecipato alla settimana della fratellanza organizzata perl’occasione. Gli studenti hanno apprezzato moltissimo la realtà scolastica francese, integrandosi e partecipando anche ad una gara per la scelta del piatto tipico italiano a km0 più votato, dimostrando una certa attenzione comune al tema della sostenibilità e dello spreco alimentare.

Entrambe le esperienze si sono rivelate entusiasmanti per i ragazzi, che al rientro hanno condiviso i principi cardini di queste mobilità: l’uso delle lingue straniere, l’uso del digitale per non lasciare nessuno indietro e la transizione ecologica, principi che dovrebbero guidare tutti noi in quanto cittadini europei e del mondo!

