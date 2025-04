Cinema: "Il Senso della Vita" arriva nelle sale Empire di Trapani e Partinico

22/04/2025 07:00:00

Un film che tocca l’anima, attraversa le emozioni e arriva dritto al cuore. Dopo il successo dell’anteprima sold out al cinema UCI di Verona, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, IL SENSO DELLA VITA approda finalmente in Sicilia, negli Empire di Partinico e Trapani.

Diretto dalla regista canadese Cat Hostick, già candidata al Canadian Screen Award e nota per i suoi lavori su Netflix, Amazon Prime e Discovery+, il film è un dramma musicale che unisce la delicatezza delle emozioni al potere della musica e della connessione umana. Un'opera profonda, intensa, che va oltre la semplice narrazione: è un’esperienza che guarisce.

La trama

Protagonista della storia è Finn Faber (interpretato da Tyler Shaw), un giovane musicista dal talento puro ma costretto, per necessità, ad accettare un lavoro come clown terapeuta in ospedale. È lì che incontra Sophia (Sadie Munroe), una bambina di nove anni affetta da leucemia, chiusa in un mondo fatto di dolore e silenzio. I suoi travestimenti e le sue battute sembrano non scalfire la corazza della piccola, fino a quando Finn sceglie di togliersi il naso rosso e mostrarsi per quello che è: umano, fragile, vero.

Inizia così un’amicizia autentica e salvifica. Ogni mercoledì diventa un appuntamento di magia: Finn canta, Sophia dipinge. Due anime che si curano a vicenda in un viaggio che è un inno alla vita, alla resilienza, alla verità dei sentimenti.

Un cast di talento

Accanto a Shaw e Munroe, un cast corale che arricchisce la narrazione: John Boylan, Joel Chico, Daniel DeSanto, Sergio Di Zio e Dan Lett. Ognuno interpreta con intensità personaggi che danno profondità e sfumature a una storia già di per sé potente.

Riconoscimenti internazionali

Non è un caso che IL SENSO DELLA VITA abbia già conquistato i festival internazionali: Best Feature Film al DRIFT International Film Festival; Best Feature Film al Durham Regional International Film Festival; Audience Choice Award al Wilson Oakville Film Festival

Cat Hostick dimostra ancora una volta di saper parlare al cuore dello spettatore. Dopo successi come Urban Legend e A Date with Danger, torna con una pellicola che mescola poesia, musica e verità in un linguaggio cinematografico universale.

IL SENSO DELLA VITA è più di un film: è una carezza per chi attraversa il dolore, una luce per chi cerca risposte, un abbraccio per chi crede che la guarigione inizi sempre dall’incontro con l’altro. Dal 24 aprile nei cinema Empire di Partinico e Trapani.