Rassegna letteraria "Bagli Narranti". Gaetano Savatteri presenta il libro "La Magna via"

23/04/2025 15:27:00

Sarà lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri il protagonista del prossimo incontro della rassegna letteraria "Bagli Narranti", organizzata dall'Associazione "Misiliscemi" con il patrocinio del Comune, in programma lunedì 28 aprile alle ore 18, a Villa Immacolatella, a Pietretagliate.

L'autore presenterà il suo nuovo libro dal titolo "La Magna via" (Sellerio Editore Palermo).

Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, la coppia Stanlio e Ollio del giallo italiano protagonista della fortunata serie TV Màkari, sfidano la Sicilia interna lungo l’antica «magna via francigena» che collega per sentieri e strade provinciali Palermo ad Agrigento. Ma sulla loro scia si verificano alcune morti violente e misteriose da decifrare. Gli improbabili investigatori isolani immaginati da Gaetano Savatteri sempre dentro situazioni strane e incontri un po' paradossali eppure non insoliti in Sicilia, scivolano nella trama gialla quasi involontariamente, ma sempre spinti dalla curiosità di entrare nei segreti più profondi della loro terra.

Per l’occasione saranno presenti tra il pubblico Ivan Ferrandes, location manager della serie Màkari e di numerose produzioni televisive e cinematografiche, lo scenografo Valerio Girasole, e il giovanissimo Francesco Occhipinti, che ha già interpretato Saverio da piccolo.

A conversare con l'autore sarà la giornalista Jana Cardinale. Letture a cura della professoressa Antonella Scaduto. L'ingresso è libero.