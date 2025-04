Trapani: in Prefettura il registro di condoglianze per Papa Francesco

23/04/2025 10:00:00

A seguito della scomparsa di Papa Francesco, figura amatissima e guida spirituale per milioni di fedeli in tutto il mondo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’apertura di un registro di condoglianze presso la Prefettura, per permettere alla cittadinanza di manifestare il proprio cordoglio.

Il registro è disponibile da oggi presso la sede della Prefettura, in piazza Vittorio Veneto 1, e resterà aperto fino alla celebrazione delle esequie, fissata per il prossimo 26 aprile. I cittadini potranno recarsi a firmare e lasciare un messaggio di vicinanza e ricordo dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con orario continuato.

L’iniziativa rappresenta un gesto simbolico ma profondamente sentito, volto a raccogliere il dolore e l’affetto di una comunità che, pur lontana, ha sentito forte la voce e il cuore di un Papa che ha saputo parlare al mondo con umiltà, coraggio e compassione.

Il registro di condoglianze sarà successivamente trasmesso al Vaticano, come testimonianza del legame profondo che ha unito il popolo italiano al Santo Padre.