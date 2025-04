Il fiume di persone per Papa Francesco e le altre notizie del 24 Aprile

24/04/2025 07:34:00

Ecco i principali fatti di oggi, giovedì 24 aprile 2025.

In prima pagina

• La salma di papa Francesco ieri mattina è stata portata da Casa Santa Marta alla Basilica di San Pietro e esposta alla venerazione dei fedeli. Si parla di ventimila persone. Oggi la basilica rimarrà aperta dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, domani nuovamente dalle 7 alle 19. Alle 20 la bara sarà chiusa

• Le Camere si sono riunite in seduta comune a Montecitorio, per ricordare il Papa «degli ultimi». Giorgia Meloni ha ricordato «i suoi insegnamenti», «i suoi consigli», Elly Schlein ha parlato dell’ipocrisia di chi gli rende omaggio ma poi «deporta i migranti, nega l’emergenza climatica e taglia le cure a chi non se le può permettere»

• Oggi a Trieste si riunisce l’Assemblea di Generali, dove si deciderà se confermare Philippe Donnet alla guida della società. Si apre il Risiko delle banche

• Gli Stati Uniti hanno lanciato l’ennesimo ultimatum all’Ucraina. La Casa Bianca ha presentato una nuova proposta di pace che prevede la cessione della Crimea, il cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte consentendo al Cremlino di mantenere il controllo dei territori occupati, la rinuncia all’ingresso della Nato. Zelens’kyj arrabbiato, subito messo in riga da Trump. «O accetti, o rischi di perdere tutto il Paese»

• Il Cremlino, per convincere il presidente degli Stati Uniti a ripristinare i rapporti bilaterali con la Russia, vorrebbe permettergli di costruire una Trump Tower a Mosca

• Nel paesino di Lamon, in provincia di Belluno, un uomo, saputo che la ex moglie era andata a denunciarlo ai carabinieri, ha ucciso il figlio a coltellate, ha puntato contro di sé una pistola che si usa per uccidere i maiali, e s’è ammazzato

• Ci sono stati tre morti sul lavoro: uno nel Catanese, uno nella Bergamasca, uno nel foggiano

• È stata licenziata Elena Maraga, la maestra di 29 anni di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso, presente anche con un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans

• Il Milan ha battuto per 3-0 l’Inter nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia ed è quindi la prima squadra qualificata per la finale che si giocherà il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma

• Allo stadio Tardini il Parma ha battuto la Juve per 1 a 0, è la prima sconfitta di Tudor da allenatore bianconero. Altre partite del recupero della 33ª giornata: Genoa Lazio 0 a 2, Cagliari Fiorentina 1 a 2, Torino Udinese 2 a 0. La formazione dei Chivu ha inflitto a Tudor la prima sconfitta da allenatore bianconero

• È morto Pino Scaduto, boss del mandamento di Bagheria, Palermo. Era stato arrestato nell’ambito dell’operazione denominata “Perseo” nel 2008. In passato è stato condannato anche per ricettazione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti

Titoli

Corriere della Sera: In fila per ore, l’addio al Papa

la Repubblica: Francesco torna tra la gente

La Stampa: Lite sulle spoglie di Francesco

Il Sole 24 Ore: BTp Italia, a maggio nuova emissione

Avvenire: Giorno e notte

Il Messaggero: Il grande abbraccio

Il Giornale: La sinistra arruola il Papa partigiano

Qn: Il popolo di Francesco

Il Fatto: La Casta salta la fila / per il Papa anti-Casta

Leggo: Il popolo di Francesco

Libero: Elly iscrive il Papa al Pd

La Verità: Il Riarmo Ue è illegale

Il Mattino: Il popolo di Francesco

il Quotidiano del Sud: La «tregua» di Francesco / C’è anche la ministra di Putin

il manifesto: La santa massa

Domani: Francesco, il saluto del suo popolo / Schlein a Meloni: «Basta ipocrisie»