Turista francese fermata in aeroporto con una bomba a mano nel trolley. L'aveva trovata a San Vito

24/04/2025 09:46:00

Una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale, ancora perfettamente funzionante, è stata trovata all’interno del bagaglio a mano di una turista francese di 23 anni ai controlli di sicurezza dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. La giovane, secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, aveva deciso di portare con sé l’ordigno come souvenir dopo averlo trovato sulla spiaggia di San Vito Lo Capo durante una vacanza in Sicilia.

La ragazza, che stava per rientrare in Francia insieme a un’amica, ha percorso l’intero tragitto con la bomba in valigia, inconsapevole del rischio corso: «Sarebbe bastata una lieve pressione per farla esplodere», ha raccontato uno degli artificieri intervenuti.

Subito dopo il ritrovamento, sono scattati i protocolli di sicurezza antiterrorismo. La zona è stata isolata, la giovane fermata e sentita a lungo dagli agenti della Polaria. In serata è stata denunciata a piede libero per porto abusivo di arma da guerra e per violazione della normativa sulle armi negli aeroporti. Escluse finalità terroristiche, vista la dinamica e le dichiarazioni della ragazza.

L’ordigno, benché arrugginito, era ancora potenzialmente letale. È stato fatto brillare in sicurezza dalla polizia, con un’esplosione che si è sentita a centinaia di metri di distanza. Intanto, le forze dell’ordine hanno allertato il Comune di San Vito Lo Capo per avviare una bonifica della zona indicata dalle turiste come punto del ritrovamento.