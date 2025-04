Campobello di Mazara, sabato omaggio a Modugno con Giandomenico Anellino

24/04/2025 11:00:00

Il chitarrista romano Giandomenico Anellino, noto per aver collaborato con i più grandi artisti della musica italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero e Massimo Ranieri, e che si è già esibito sul palco dell’Olimpia, conquistando più volte il pubblico, sarà protagonista dello spettacolo “Meraviglioso”, omaggio a Domenico Modugno, che andrà in scena sabato 26 aprile, alle ore 21, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, per la rassegna “Il bello di Sicilia 2”.

Il concerto è dedicato alla voce più emozionante e struggente della musica italiana. Saranno riproposti i grandi successi scritti dal più amato cantautore italiano che guideranno gli spettatori in un viaggio ricco di emozioni e suggestioni. “La Lontananza”, “Meraviglioso”, “Vecchio Frack”, “La Donna Riccia” sono solo alcuni tra i brani riproposti con gli arrangiamenti del maestro Anellino, che sarà accompagnato da una band d’eccezione formata da musicisti e cantanti di grande esperienza.

Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. I biglietti sono disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ), al botteghino del teatro oppure on-line sul sito Ticket.it.