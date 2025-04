 Marsala 1912, cambia la proprietà: Angelo Casa è il nuovo patron del club

25/04/2025 11:00:00

Il Marsala 1912 apre ufficialmente un nuovo capitolo societario. Ad Erice, presso lo studio del notaio Federico Trainito, è stato siglato l’accordo che segna un cambio al vertice della società calcistica lilibetana.

A rilevare l’85% delle quote è stato il 48enne imprenditore palermitano Angelo Casa. Da anni residente a Udine, Casa è una figura molto nota nel nord-est Italia, dove si è affermato nel settore dei fast-food. In Friuli è conosciuto come il “Re del fast food”, essendo licenziatario di ben otto punti McDonald’s distribuiti tra la provincia di Udine e Portogruaro (Venezia).

Ad affiancarlo in questa nuova avventura calcistica c’è un altro imprenditore palermitano, Filippo Di Maggio, che entra in società con una quota del 15%.

Grande appassionato di calcio, Casa è anche un fervente tifoso del Palermo e figura tra gli editori della testata online ForzaPalermo.it. La sua passione per il pallone si traduce ora in un impegno concreto nel progetto di rilancio del Marsala 1912.

La nuova proprietà è già al lavoro per definire strategie, obiettivi e assetti tecnici. Nelle prossime settimane sarà convocata una conferenza stampa per illustrare ufficialmente piani, staff e ambizioni del nuovo corso. Il Marsala 1912 guarda avanti, pronto a ripartire con entusiasmo e idee fresche.