 Il Primo Maggio Fest 2025 accende Lido Valderice con musica e aquiloni

25/04/2025 00:00:00

Anche quest’anno, il Primo Maggio si veste di festa a Valderice con l’attesissimo Primo Maggio Fest 2025, un appuntamento ormai fisso organizzato con entusiasmo dalla Pro Loco Valderice – APS. Tre giornate, dall’1 al 3 maggio, che promettono emozioni, gusto e tanto divertimento in riva al mare, nella splendida cornice di Lido Valderice.

La manifestazione, che celebra la Festa dei Lavoratori, è diventata negli anni un vero e proprio anticipo d’estate, capace di unire grandi e piccini sotto il segno della convivialità, della musica e delle tradizioni.

Il programma: tra aquiloni, concerti e street food

Giovedì 1 maggio si apre il sipario alle 10:30 con i laboratori creativi per bambini, tra cui spicca quello dedicato alla costruzione di aquiloni, in collaborazione con Fantasy Animazione. Un inizio colorato e spensierato, pensato per le famiglie e i più piccoli. Dalle 12 in poi, prende vita l’area village food “Chiddro chi trovi mangi”, attiva fino alle 24, dove sarà possibile gustare specialità locali e prelibatezze di ogni tipo. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, il palco si accenderà con un’ondata di musica live: Blue Monkeys, Soul Planet, City of Lights, Opera ’80, Nidivo e I Quaranta che ballano 90 si alterneranno in una maratona musicale tutta da ballare.

Venerdì 2 maggio, dalle 16, proseguono le attività per bambini e le proposte culinarie del village food. La serata musicale comincia alle 19 con l’energia trascinante della Moska Drunkard, per poi passare al ritmo del DJ set firmato Ciccio Liggiato e Lady March, che promettono una notte tutta da vivere.

Sabato 3 maggio, gran finale con le ultime attività per i più piccoli e le delizie gastronomiche, ma soprattutto con un cast musicale che farà vibrare Lido Valderice: dalle 18.30 saliranno sul palco Music and Remix, Assi i Mazze e i coinvolgenti Ottoni Animati, che chiuderanno il festival con la loro inconfondibile carica scenica.

Un evento che unisce e valorizza

Il Primo Maggio Fest non è solo musica e intrattenimento: è un progetto che unisce territorio, istituzioni e associazionismo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale della zona. Un ringraziamento speciale va al Comune di Valderice, all’ARS, alla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, alla Presidenza della Regione Sicilia, alla Banca Don Rizzo BCC, alla CGL, CISL e UIL.

Preziosa anche la collaborazione con Ignazio Billera, rappresentante del Festival Internazionale degli Aquiloni – Provincia di Trapani, e con l’Alvirò di Lido Valderice, partner dell’iniziativa.