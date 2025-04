 Sicilia: centrati due "5" al superenalotto

26/04/2025 22:00:00

La Sicilia torna protagonista al SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 24 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" da 34.183,12 euro ciascuno, per un totale di oltre 68mila euro vinti sull’isola.

Le due schedine vincenti sono state giocate a Pachino, in provincia di Siracusa, presso l’esercizio "Maria Grazia Intersimone" in via Garibaldi 63, e ad Acireale, in provincia di Catania, nel "Tabacchi Loria" di Corso Savoia 76.

L’ultimo “6” risale al 20 marzo scorso, quando a Roma un fortunato giocatore si è aggiudicato il jackpot da 88,2 milioni di euro. Il montepremi per la prossima estrazione, in programma sabato 26 aprile, sale ora a 24,2 milioni di euro.

Si ricorda che il gioco d’azzardo può creare dipendenza patologica (ludopatia). È importante giocare sempre in modo consapevole e responsabile. Per informazioni e supporto, è possibile contattare il numero verde 800 558 822 o visitare il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.