Picnic archeologici, letteratura e un omaggio a Modugno. Il weekend in provincia di Trapani

26/04/2025 06:00:00

Un weekend ricco di cultura e storia attende la provincia di Trapani, tra visite archeologiche, appuntamenti letterari e musicali che arricchiranno l’offerta culturale:

CALATAFIMI SEGESTA - Il 26 e 27 aprile, il Parco Archeologico di Segesta offre un evento imperdibile per gli amanti della cultura e della natura: il ritorno del "Picnic degli Elymi". La giornata inizia con una visita guidata al Tempio Dorico, accompagnati da un archeologo, e si conclude con un affascinante picnic nel boschetto circostante, dove sarà possibile gustare prodotti locali a km0. Durante il weekend, sarà possibile partecipare anche alle visite guidate "Segesta Experience", che alle 10:30 includeranno il Teatro, l'Agorà e il Tempio Dorico, con navetta disponibile. Inoltre, chi preferisce esplorare autonomamente potrà raggiungere il Tempio Dorico tramite un nuovo percorso a gradoni, pensato per le famiglie o chi ha difficoltà motorie. Un'occasione unica per scoprire la bellezza storica e paesaggistica di Segesta in un'atmosfera rilassante e suggestiva.

CASTELVETRANO SELINUNTE - Il 26 e 27 aprile, il Parco Archeologico di Selinunte offrirà una serie di eventi e visite guidate che permetteranno ai visitatori di scoprire le meraviglie storiche e archeologiche del sito. Il 26 aprile è in programma la visita guidata "Le mura di Selinunte e i suoi passaggi segreti" (alle 11:30), che esplorerà il sistema difensivo dell'antica città, tra cunicoli, passaggi segreti e feritoie, con un focus sulla resilienza della polis. Sempre il 26 aprile, alle 10:30, ci sarà la visita guidata "Segesta Experience", che include il Tempio Dorico, il Teatro e l’Agorà, con il supporto delle navette ecologiche. Inoltre, si potrà partecipare alla visita "L'archeologo racconta i segreti dei templi di Selinunte" (alle 10:30), che approfondirà l’architettura dorica dei templi E (Heraion), F e G. Nel weekend, non mancheranno anche altre esperienze, come il percorso "Selinunte Highlights" e l'Archeobike, che consentirà di esplorare il Parco in bicicletta, immergendosi nella bellezza naturale e archeologica del sito. I biglietti sono disponibili con opzioni per tutti i tipi di visitatori, da 7 euro per le visite guidate a 15 euro per i tour più completi.

MARSALA - Sabato 26 aprile, alle 18:30, l’Ex Convento del Carmine di Marsala ospiterà la cerimonia di donazione dell’opera "Campo con traliccio" di Samantha Torrisi alla Collezione dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea. Il dipinto arricchirà la collezione, che include opere legate al paesaggio e alla natura. L'artista, che ha partecipato a progetti internazionali, è conosciuta per la sua capacità di raccontare la Sicilia attraverso il suo linguaggio pittorico. L'evento è curato da Gianna Panicola.

CASTELVETRANO - Il 26 aprile, alle 18:00, presso il Centro Commerciale Belicittà, si terrà la presentazione del libro "Mi sposerò coi pesci" di Gaspare Bilardello (ed. Libridine). L'autore converserà con Jana Cardinale nell'ambito della rassegna "Al Centro della Parola". L'ingresso è libero.

ALCAMO - Il 26 aprile, alle 21:15, il Teatro Cielo D'Alcamo ospiterà lo spettacolo "Strafelicissima Palermo" con Sergio Vespertino, nell'ambito della XL edizione della Rassegna della Prosa e dello Spettacolo.

BUSETO PALIZZOLO - Fino al 27 aprile, Buseto Palizzolo ospiterà la II edizione del Scorace Block Fest, il raduno siciliano di boulder. L'evento si terrà presso Boulder Village nel Borgo di Bruca, all'interno del Bosco di Scorace.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Sabato 26 aprile, alle 21:00, il chitarrista Giandomenico Anellino porterà in scena al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara lo spettacolo "Meraviglioso", un omaggio a Domenico Modugno. Il concerto, parte della rassegna "Il bello di Sicilia 2", riproporrà i grandi successi del cantautore italiano, accompagnato da una band d'eccezione. I biglietti sono disponibili presso il punto telefonia Soleluna e online su Ticket.it.

MARSALA - Domenica 27 aprile, alle 18:00, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà il concerto "Echi Romantici" con il duo pianistico Wiesner-McNabb. Heidemarie Wiesner e John McNabb eseguiranno un programma che spazia dal Barocco al Novecento, con brani di Bach, Scarlatti, Chopin, Fauré, Gershwin e Ravel. L’evento è parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. I biglietti saranno disponibili al botteghino del Teatro Sollima a partire da due ore prima dell'inizio dello spettacolo. Per chi desidera assicurarsi il posto con anticipo, è possibile prenotare contattando direttamente il Maestro Lo Cicero al numero 320 6905330.

MARSALA - Domenica 27 aprile, alle ore 18:00, il Teatro Impero ospita lo spettacolo "Faccia un'altra faccia - L'arte di sentirsi inadeguati", con Tiziana Foschi e Antonio Pisu. L'attrice, storica componente della Premiata Ditta, metterà in scena un'esilarante parodia sulle "facce" e le tipologie umane, trasformando situazioni quotidiane in momenti di comicità. Il biglietto è acquistabile presso I Viaggi dello Stagnone e la Tabaccheria Fischetti, oppure online su LiveTicket. Per info, contattare il 320.8011864.

TRAPANI - Domenica 27 aprile , alle 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani, che presenterà il suo libro "La notte sopra Teheran". Il racconto autobiografico esplora la realtà dell'Iran contemporaneo, con un focus sulla lotta per la libertà e i diritti delle donne. L'incontro sarà moderato da Giacomo Pilati e l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

MARSALA - Il Parco Archeologico di Lilibeo è aperto ogni weekend con visite guidate ai suoi tre siti principali: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'Ipogeo di Crispia Salvia. Le visite, organizzate da ArcheOfficina, sono disponibili il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con prenotazione obbligatoria. I biglietti variano da 2,50 a 12 euro. Per informazioni e prenotazioni, contattare 351 4849420 o inviare un'email a lilibeo@archeofficina.com.

MARSALA - Fino al 6 maggio, la biblioteca sociale Otium ospita la mostra "I Quaderni del Giardino", una collettiva di libri d'artista curata da Marta Aguilar, Eva Figueras, Manuela Candini e Francesca Genna. La mostra esplora il legame tra arte e natura, affrontando la biodiversità e la convivenza tra esseri umani e ambiente. Visitabile martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, con ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni, contattare info@otium.it.

SALEMI - Fino al 31 maggio 2025, l'Ex Chiesa del Rosario ospita la mostra "Specchio e Anima" di Andrea Cusumano, un progetto che unisce tradizione e arte contemporanea, esplorando la memoria collettiva attraverso l'uso di specchi e pani rituali. L'esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. L'ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni, contattare info@specchioeanima.it.

GIBELLINA - Fino al 27 aprile, il progetto artistico "I cento Silenzi" di Emiliano Battistini sarà esposto al Belìce/EpiCentro della Memoria Viva. L'installazione sonora e visiva, ispirata al libro di Tonino Guerra, comprende un percorso sensoriale in città con dodici postazioni. La mostra è visitabile da martedì a domenica, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, con ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351 1234567 o l'email info@memoriaviva.it.

MISILISCEMI - Il 28 aprile, alle 18:00, presso il Baglio Immacolatella di Misiliscemi, si terrà l'incontro con Gaetano Savatteri, autore del libro "La Magna Via" (ed. Sellerio). L'autore converserà con Jana Cardinale nell'ambito della 3ª edizione della rassegna "Bagli Narranti". L'ingresso è libero.

VALDERICE - Il 28 aprile, alle 18:30, presso il Molino Excelsior di Valderice, si terrà la presentazione del libro "Arte Rupestre nelle Grotte Trapanesi" di Francesco Torre. L’evento, parte della rassegna Primavera Letteraria, esplorerà il patrimonio artistico delle grotte trapanesi. L’ingresso è gratuito.