Danza: secondo posto per la Black Hip Hop School di Trapani ai Campionati Italiani

26/04/2025 07:00:00

Ancora una volta Trapani sale sul podio con il secondo posto all’Italy Hip Hop Championship 2025 garantendosi la partecipazione al World Hip Hop Dance Championship ovvero l’evento Street Dance più celebrato al mondo. La rassegna mondiale vedrà la presenza di 4.000 ballerini provenienti da oltre 50 paesi che si sfideranno per vincere il titolo di Campione del Mondo di Hip Hop a Phoenix in Arizona. L’Italy Hip Hop Championship si è svolto al Teatro Italia di Roma lo scorso 19 aprile 2025, le migliori crew d’Italia si sono sfidate per garantirsi la qualifica e la scuola ericina sita in Via Messico diretta da Sofia La Corte, insegnate trapanese pioniera della cultura Hip Hop da oltre 17 anni, ha portato i propri tesserati, in pochissimi anni, ad un livello tecnico idoneo tale da classificarsi per ben due volte al secondo posto nelle categorie Junior (7-13 anni) e Varsity (14-18 anni).

Le Crew vincitrici sono le "Black Queen", composta da Alice Pezzimenti, Aurora Martinelli, Asia Accardo, Sofia Benivegna, Zoe Sugamiele e Sofia Sercia e le "Black Empire", composta da Alice Gentile, Aurora Agate, Giulia La Grutta, Michelle Pezzimenti, Serena pezzimenti, Martina Flores e Martina Costa. Questi giovani ragazzi e bambine insieme alla loro insegnante stanno scrivendo una parte di storia importante per quanto riguarda la scena della cultura Hip Hop e della Danza Street nel Trapanese. Il Black Palace Hip Hop School è pronto a continuare la sua avventura nel mondo dell'hip hop, con un calendario ricco di campionati e obiettivi ambiziosi. Dopo gli ultimi avvenimenti, la scuola conferma la sua determinazione nel portare Trapani a vincere titoli anche fuori dall'Italia.