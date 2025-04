Domenica al Pala San Carlo di Marsala il Trapani Dance Festival

26/04/2025 10:20:00

Marsala si prepara a diventare la capitale della danza sportiva con un evento attesissimo: il Trapani Dance Festival, in programma il 27 aprile al Pala San Carlo. L’iniziativa, organizzata dall’ASD Dancing for a Dream, vedrà la partecipazione di decine di atleti da tutta la Sicilia, pronti a sfidarsi in una giornata all’insegna del talento, dell’arte e della passione per il movimento.

Tra i grandi protagonisti della manifestazione, spiccano i nomi di Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, campioni del mondo e volti noti del piccolo schermo, attualmente nel cast del nuovo programma di Rai 1 "Sognando… Ballando con le Stelle", condotto da Milly Carlucci. Nonostante i numerosi impegni televisivi, i due danzatori non rinunciano al forte legame con la loro terra, assumendo anche quest’anno la direzione artistica dell’evento.

Il Trapani Dance Festival non è solo una gara: è una vera e propria celebrazione della danza sportiva, una vetrina importante per i giovani talenti siciliani e una tappa cruciale per la ranking regionale. Diverse le categorie in gara, con un livello tecnico sempre più alto e una partecipazione crescente da parte di scuole e associazioni di danza del territorio.

Il festival si conferma così un punto di riferimento per l’intero movimento sportivo della danza in Sicilia, con l’ambizione di coniugare spettacolo e formazione, competizione e valorizzazione culturale.

Il connubio tra televisione e parquet, tra notorietà nazionale e radici locali, rende l’evento ancora più speciale. Cecinati e Messina Denaro, con la loro esperienza e dedizione, incarnano perfettamente questo equilibrio, continuando a investire energie nella crescita della danza sul territorio.