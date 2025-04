Il Sindaco di Marsala? Come Ponzio Pilato. Ecco perchè

28/04/2025 18:50:00

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo come Ponzio Pilato e i suoi assessori,Tumbarello, Bilardello, Gerardi, Incardia, Piccione e Marchese alla stregua dei funzionari romani, sodali del prefetto della Giudea. Eccone la ragione: il primo cittadino e i suoi assessori, erano assenti Tumbarello e Gerardi, giovedì 24 aprile ore 11.30 hanno tenuto una conferenza stampa nella sala giunta dell'ente comune di Marsala per la presentazione della maratona del 27 aprile che si è tenuta in città con oltre mille partecipanti e la stracittadina di 3km non competitiva aperta anche agli amici a 4 zampe, dedicata a Marisa Leo. Il tutto pubblicizzato dalla pagina istituzionale della città di Marsala:

MARATHON VILLAGE. APPUNTAMENTI

- Sabato 26 Aprile. "Cuore a Core. Insieme si Può". Stracittadina dedicata a Marisa Leo

- Nelle due giornate, il Village di fronte al Monumento ai Mille proporrà enogastronomia, artigianato e sport.

Gli eventi hanno avuto il patrocinio dell'ente comune lilibetano. Per poi apprendere nel tardo pomeriggio da un comunicato stampa dello stesso comune di Marsala che:

"Com’è noto, a seguito alla scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato il Lutto Nazionale fino a sabato prossimo, 26 aprile, giornata delle esequie.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Prefettura di Trapani, si raccomanda il differimento di tutte le manifestazioni sportive e di intrattenimento previste nella suddetta giornata della celebrazione dei funerali del Papa, al fine di garantire il rispetto del lutto nazionale e delle indicazioni istituzionali.

L’Amministrazione comunale di Marsala confida nella consueta sensibilità e collaborazione degli Organizzatori di eventi, al fine di assicurare un clima di raccoglimento e rispetto, adeguato alla circostanza."

Sempre da Città di Marsala Pagina Istituzionale si legge il 25 aprile dalle 21 :

COMUNICAZIONE DELLA POLISPORTIVA MARSALA DOC

"In ottemperanza alla direttiva della Prefettura di Trapani - con la quale si raccomanda il differimento degli eventi sportivi e di intrattenimento nel giorno delle esequie del Sommo Pontefice Francesco - la Polisportiva Marsala Doc comunica che la passeggiata non competitiva organizzata dalla ASD Marsala Doc in memoria di Marisa Leo, è stata posticipata a Domenica 27 aprile, con inizio alle ore 17:00."

Ma alla vigilia della festa della Liberazione esisteva già un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri -CdM- n. 125 22 Aprile 2025,che oltre alle disposizioni urgenti per l'esequie di Papa Francesco e al lutto nazionale di cinque giorni, stabiliti dal Decreto-Legge 22 aprile 2025, n.54, contiene anche un: invito a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento programmati per il giorno del funerale.



La mattina in conferenza stampa nessuna, zero, indicazione sull'opportunità di procrastinare l'evento. Evidentemente Ponzio Pilato e i suoi sodali, particolarmente Bilardello avendo la delega allo sport, erano impegnati all'auto elogio. Poi nè il sindaco, nè la Ingardia titolare dell'indirizzo politico e amministrativo su:Polizia Municipale, Legalità e Sicurezza, era a conoscenza delle decisioni immediate del CdM? Impossibile, altrimenti la Défaillance è altra, trattasi di Ponzio Pilato e adepti.

Vittorio Alfieri