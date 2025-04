La settimana sportiva: Calcio: il Trapani non raggiunge i play off - Il nuovo Marsala 1912 ne prende sette a Gela

28/04/2025 06:00:00

• Calcio: non riesce la qualificazione ai play off promozione al Trapani 1905 di Mister Aronica che vista la sconfitta del Giugliano avrebbe dovuto conquistare la vittoria per entrare in quella griglia play off, sì difficile, ma foriera comunque di una promozione in serie B. A vincere, ed a garantirsi la salvezza, i calabri del Catanzaro a cui va il merito di averci creduto di più e di aver indirizzato la sfida verso i propri obiettivi non rischiando quasi mai il risultato. Le premesse c'erano tutte in favore dei granata, a cominciare dalle tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate e dal rinnovo dell'allenatore Salvatore Aronica, confermato alla guida del Trapani per la prossima stagione a 90 minuti dalla fine della stagione. Tutti si aspettavano che la squadra trapanese scendesse in campo con la voglia di mettere subito le cose in chiaro, anche se contro c'è una Casertana che ha bisogno di punti per evitare i playout. E, alla fine, è la voglia di salvezza dei campani ad avere la meglio. Di seguito gli highlights del match:

• Volley: era il match più temuto, la prova principe che avrebbe consegnato la misura di quanto fosse cresciuto il roster dell’EnoDoro Marsala Volley in termini di concentrazione e capacità di reazione alle avversità. Una sfida che poneva di fronte le lilibetane di Coach Lino Giangrossi alla squadra più in forma del momento, capace di vincere anche in casa della prima della classe e di inanellare undici risultati utili consecutivi. PVT Modica Vs Marsala Volley era attesa da tutti perché avrebbe prenotato alla vincente un posto nei play off promozione di questo stupendo Campionato serie B1 di Volley femminile. Ad imporsi per 1-3 grazie ai parziali 19/25, 13/25, 25/17 e 17/25, saranno proprio le ragazze del Marsala Volley che sfoderano una prova maiuscola senza timore alcuno, imponendo il proprio gioco ed annichilendo le avversarie per tre dei quattro set giocati lasciando alle padrone di casa soltanto il terzo parziale dove Brioli e compagne hanno potuto sfoderare la loro miglior pallavolo di stagione. Poi, un monologo azzurro fatto di tanto muro/difesa ed un attacco stellare che porta quattro giocatrici in doppia cifra. Adesso, due soli match dividono il sodalizio lilibetano dai play off promozione, un altro campionato, un altro insieme di emozioni.

• Vela: prende consistenza la flotta di barche, finora vicine alla trentina, che il 2 maggio partirà da Mondello per la IV edizione della Rotta dei Florio che gli organizzatori del Roggero di Lauria presenteranno oggi lunedì 28 aprile alle 11 a Casa Florio all'Arenella. Ad iscrizioni ancora aperte intanto si registrano presenze di equipaggi da circoli velici di Milano, Reggio Emilia e dalla Sicilia Orientale che si aggiungeranno alla massa di team a rappresentare i club del Palermitano e del Trapanese. Tutte e tre le barche che hanno vinto le ultime tre edizioni le vedremo ancora al via da Mondello. Da “Loup Alvar” a “QQ7” a “Quattrogatti” che porteranno i colori del Centro Velico Siciliano, della Lega Navale Trapani, della Canottieri Palermo. Il circolo organizzatore, il Lauria, collaborato dalla Lega Navale Trapani, ha confermato l'adesione di “South Kensington” dell'armatore e timoniere, Massimo Licata D'Andrea, vittorioso nel recente campionato invernale di Palermo e di “LauriaXCento” dell'armatore e timoniere, Alessandro Costa. Ad illustrare oggi a Casa Florio, contenuti, svolgimento e partecipanti, saranno il presidente del Lauria, Andrea Vitale e i tecnici del club, Bruno Ampola e Armando Udine.

• Calcio Eccellenza: si è chiuso il campionato di eccellenza con la trentesima ed ultima giornata di stagione regolare. Considerata la vittoria del torneo per l'Athletic Club Palermo e con il Città di Gela sicuro partecipante ai play off nazionali, dalle squadre della Provincia di Trapani ormai salve, ci si attendeva una giornata che celebrasse questo ottimo risultato ottenuto in stagione ed invece escludendo il pareggio del derby tra il Castellammare ed il San Vito Lo Capo per 1-1 e la vittoria della Folgore di Castelvetrano in quel di Misilmeri per 1-2 ad uscire sconfitte dalla proprie trasferte sono state l'Accademia Trapani che torna sconfitta da Piana degli Albanesi contro il San Giorgio Piana per 1-2 e soprattutto il Marsala che subisce una larga sconfitta a Gela con il risultato di 7-0. Un match che sembrava una semplice passeggiata per incontrare una squadra con la testa ai play off promozione e che invece ha mostrato i padroni di casa in perfetta salute ed un Marsala che è sembrato inerme ed anche se ha ben giocato a tratti, non è mai riuscito a contrastare gli avanti gelesi che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo dalle parti di Furnari. Un ambiente, quello lilibetano, che attende risultati positivi dall'ingresso del nuovo Presidente Angelo Casa e che in massa sui social esorta la nuova proprietà a far partecipare il blasone azzurro in campionati più importanti.

• Danza Hip Hop: ancora una volta Trapani sale sul podio con il secondo posto all’Italy Hip Hop Championship 2025 garantendosi la partecipazione al World Hip Hop Dance Championship ovvero l’evento Street Dance più celebrato al mondo. La rassegna mondiale vedrà la presenza di 4.000 ballerini provenienti da oltre 50 paesi che si sfideranno per vincere il titolo di Campione del Mondo di Hip Hop a Phoenix in Arizona. L’Italy Hip Hop Championship si è svolto al Teatro Italia di Roma lo scorso 19 aprile 2025, le migliori crew d’Italia si sono sfidate per garantirsi la qualifica e la scuola ericina sita in Via Messico diretta da Sofia La Corte, insegnate trapanese pioniera della cultura Hip Hop da oltre 17 anni, ha portato i propri tesserati, in pochissimi anni, ad un livello tecnico idoneo tale da classificarsi per ben due volte al secondo posto nelle categorie Junior (7-13 anni) e Varsity (14-18 anni).

• Futsal: è iniziata la partecipazione ai play off promozione per il Marsala Futsal 2012 che in trasferta, in quel di Adrano, batte i locali per 2-3 grazie alle reti di Patti, Pierro e De Bartoli. E' un altro campionato quello dei play off ed i risultati tirati pongono le squadre sfidanti sempre nella possibilità del passaggio del turno. Il Match di ritorno si giocherà il 3 maggio al Palazzetto dello Sport di Marsala all'interno del quale si può preventivare la presenza di un folto pubblico di tifosi a sostegno del sodalizio lilibetano che se dovesse passare il turno dovrà affrontare i quarti di finale di questi spareggi nazionali.