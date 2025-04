Ecco chi ha rivelato l'identità dell'avvocato Messina ...

29/04/2025 21:15:00

Oggi è stato arrestato Antonio Messina, 79 anni, storico avvocato di Campobello di Mazara e nome noto nelle indagini antimafia fin dagli anni ’70. Per la Procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, il legale – indicato nelle lettere di Matteo Messina Denaro con il nome in codice "Solimano" – avrebbe gestito per anni la cassa del clan di Campobello e finanziato la latitanza del boss.

A rivelare l’identità di "Solimano" è stata, a sorpresa, Laura Bonafede, la "maestrina" amante e fiancheggiatrice di Messina Denaro, durante dichiarazioni spontanee rese al processo che l’ha poi vista condannata per mafia. «Messina Denaro – ha detto – cercava un modo di incontrarlo per intimargli di smetterla di millantare amicizie. Sfruttava il suo nome per ottenere favori nei negozi e nelle attività pubbliche. Questo a Messina Denaro dava molto fastidio, tanto da pensare di cacciarlo da Campobello per rimandarlo a Bologna».

Ma per i magistrati la Bonafede avrebbe tentato di ridimensionare il ruolo di Messina all'interno di Cosa nostra. In alcuni pizzini ritrovati, infatti, emerge chiaramente l'astio maturato nei confronti dell’avvocato: «Quella merda di Solimano ci ha distrutti», scriveva la donna, auspicando una ritorsione. Altre lettere parlano di "avidità" e "ingordigia" che avevano già in passato creato tensioni per il mancato rispetto degli accordi economici.

Dall'inchiesta emerge anche che Antonio Messina avrebbe cercato di mettere le mani su un bene confiscato alla mafia. Intercettato mentre parlava con Giovanni Vassallo, discuteva della possibilità di appropriarsi di un terreno a Campobello tramite un bando comunale: «Minchia là... ristorante, supermercato... tutte cose», diceva.

Considerata l'età, il giudice ha disposto per Messina gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una lunga vita intrecciata agli affari di Cosa nostra, oggi segnata da una nuova pesante accusa.