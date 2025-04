Mafia, la rete di Messina Denaro, arrestato l'avvocato Messina

29/04/2025 09:24:00

15,00 - Antonio Messina, storico avvocato di Campobello di Mazara e volto noto delle cronache giudiziarie trapanesi, è stato arrestato oggi dai Carabinieri del Ros. Condannato in passato per mafia e traffico internazionale di droga, il 79enne – considerato vicino a Matteo Messina Denaro e sospettato di essere un anello di congiunzione tra mafia e massoneria – si trovava ai domiciliari. Il suo nome emerge da decenni nei principali dossier antimafia, dal sequestro Corleo negli anni ’70 ai traffici con i Fidanzati di Palermo. E oggi, ancora una volta, si riaccendono i riflettori sul sistema di protezione che ha coperto la latitanza del boss di Castelvetrano. Tutti gli approfondimenti su Tp24, a questo link: https://www.tp24.it/2025/04/29/caccia-a-messina-denaro/messina/217779

09,00 - A Campobello di Mazara il Ros dei carabinieri ha arrestato per 416 bis l’avvocato Antonio Messina, classe 1946, alias "Solimano", grande finanziatore del defunto capomafia Matteo Messina Denaro.

Anziano massone, fu condannato per traffico di droga negli anni '90, poi radiato dall’ordine perché accusato – E poi scagionato – di essere il mandante dell’omicidio del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto. Le sue case a Campobello e Torre Granitola furono perquisite pochi giorni dopo l’arresto del boss di Castelvetrano.

E' zio del marito della maestra Laura Bonafede, che in udienza ha raccontato che Messina Denaro cercava un modo di incontrarlo per intimargli di smetterla di millantare amicizie, "perché lui millantava l’amicizia di Messina Denaro per andare nei negozi, nelle attività pubbliche, magari sfruttando questa amicizia per avere regalata la camicia o per subirne dei vantaggi”.