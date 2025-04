29 Aprile: blackout in Spagna, Conclave il 7 Maggio, 100 giorni di Trump

29/04/2025 07:06:00

E' il 29 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Blackout ieri in Spagna, Portogallo e parte del Sud della Francia. A mezzogiorno e mezza si è spento tutto. Città in tilt. Gente spaventata. Questa mattina la rete elettrica era ripristinata al 90 per cento. Mistero sulle cause

• Mediobanca ha annunciato un’Ops da 6,3 miliardi di euro per acquisire il 100 per cento di Banca Generali. L’istituto guidato da Nagel detiene il 13,1 per cento di Assicurazioni Generali, quota che sarà messa per intero al servizio della proposta

• Il conclave inizierà il 7 maggio. A presiederlo sarà Pietro Parolin. Non ci sarà il cardinale Becciu, che ieri ha fatto un passo indietro. La prima fumata è attesa per le 19 di mercoledì

• Macron sogna un papa francese. Spera in Jean-Marc Aveline. Trump e Putin sperano in Robert Sarah, Pechino avrebbe una simpatia per Tagle, il cardinale che canta Imagine

• Macron ha fatto sapere che la terza sedia in San Pietro non era per lui ma per l’interprete di Zelens’kyj

• Mosca ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina di te giorni, tra l’8 e il 10 maggio, in occasione del Giorno della Vittoria. Kiev ne chiede 30. Trump vuole la tregua permanente

• I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni canadesi, ma non hanno ottenuto la maggioranza per governare da soli

• In cento giorni Trump ha firmato un centinaio di ordini esecutivi, sconvolto il mondo con i dazi, arrestato migliaia di migranti, minacciato annessioni, dichiarato guerra a università, stampa, musei e da ultimo ai sondaggisti

• Intervistata dal Corriere, Meloni fa sapere di voler riavvicinare Stati Uniti e Ue, che la sfida di Trump costringerà l’Ue «alla scossa della quale ha bisogno» e che la tregua di Putin è «insufficiente». Oggi vedrà Erdoğan

• La Germania ha chiesto la sospensione del Patto di stabilità per le spese della Difesa e la Cdu ha presentato i suoi ministri

• Il Pakistan è convinto che l’India stia per attaccarlo. La Cina chiede moderazione, per Trump «se la vedranno tra loro»

• Il 19enne Salvatore Calvaruso ha confessato di essere l’autore della strage di Monreale. Si cercano i complici. Qui gli aggiornamenti su Tp24.

• Enrico Camosci, noto giocatore di poker, ha evaso 1,5 milioni di euro

• Françoise Bettencourt lascia l’impero l’Oréal al figlio maggiore Jean-Victor

• Israele ha bocciato la proposta di Hamas per una tregua di 5 anni in cambio di tutti gli ostaggi. Il direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, lascerà il suo incarico il 15 giugno

• Per Giuseppe Valditara i professori danno troppi compiti agli studenti. Intanto le Regioni fanno un mese di ponte

• L’ex senatore Denis Verdini è stato condannato anche in appello a due anni per corruzione nel filone processuale Sistema Siracusa

• Arriva l’imputazione coatta per 7 odiatori che hanno insultato Liliana Segre sui social

• A Parigi a processo la banda dei nonnetti che nel 2016 rapinarono Kim Kardashian

• Coatti, l’italiano fatto a pezzi in Colombia, è stato adescato su un sito di incontri da una banda specializzata in rapine ed estorsioni

• Garlasco, la mamma di Sempio ha scelto il silenzio ma alla terza domanda ha avuto un malore

• Il bodybuilder Ruggero Caso è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti,

• Il Cagliari ha battuto 2-0 il Verona, Udinese-Bologna e Lazio-Parma hanno pareggiato

• A Madrid Arnaldi va agli ottavi. Rinviate per blackout le altre partite. Nasce la Jannik Sinner Foundation, un’organizzazione che si occupa di bambini, sport e istruzione

• Tutto pronto per il Concertone di piazza San Giovanni. A presentarlo Noemi, Ermal Meta e BigMama. Sul palco molti dei cantanti di Sanremo

Titoli

Corriere della Sera: «Usa-Ue, serve un accordo»

la Repubblica: Nella Spagna al buio

La Stampa: Un conclave mai visto

Il Sole 24 Ore: Ops Mediobanca su Banca Generali

Avvenire: Pronti al Conclave

Il Messaggero: Più tempo per il Conclave

Il Giornale: Blackout in Europa / Incubo terrorismo

Leggo: Scuola, stretta sui compiti a casa

Qn: Conclave al via il 7 maggio / Il passo indietro di Becciu

Il Fatto: Usano i nostri risparmi / per comprare le armi

Libero: Macron s’imbuca pure al conclave

La Verità: Macron vuole decidere pure il Papa

Il Mattino: Blackout, Spagna in ginocchio

il Quotidiano del Sud: Putin, la polpetta della tregua

il manifesto: Zona d’ombra

Domani: Putin prova a placare l’ira di Trump «Tregua di tre giorni in Ucraina»