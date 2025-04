Marsala, dal 21 al 24 maggio la nona edizione del festival 38° parallelo. Si chiude con Stefano Massini

29/04/2025 14:56:00

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il festival di saggistica “38° Parallelo - tra libri e cantine”, che vedrà protagonista la città di Marsala dal 21 al 24 maggio.

Tema di questa IX edizione, il sostantivo “Rigenerazione”, un termine che, in un’accezione per lo più positiva in diversi vocabolari, rimanda a luoghi a cui “restituire vita”, perché magari abbandonati da tempo, con azioni volte a riqualificare e, poi, a innestare processi economici, sociali e relazionali virtuosi.

«Nove anni trascorsi al 38° parallelo e l’esigenza necessaria di tornare alla parola, di tracciare un perimetro attorno ad un sostantivo, di cercare momenti e suggestioni per ragionare, confrontarsi e, perché no, andare via con più dubbi che certezze dopo una conversazione: è questo lo spirito con cui ci apprestiamo ad accogliere questa nuova edizione – dichiara il direttore artistico Giuseppe Prode – nella convinzione, sempre più ferma, che l’utilità di un festival sia proprio quella di innescare un volano di emozioni, in cui i libri, o anche la pagina di un vocabolario, siano una rampa di lancio da cui poter poi staccare l’ombra da terra».

“Rigenerazione” è dunque un invito a fermarsi e a riflettere, non solo sul cambiamento che avviene intorno a noi, ma su quello che possiamo attivare insieme: nelle parole, nelle relazioni, nei luoghi che abitano la nostra vita quotidiana. «E in un tempo dove il Noi è stato spesso soppiantato dall’Io, sarebbe bello rallentare e ragionare sull’Uomo e sulle sue relazioni, su argomenti che ci connotano come Comunità – aggiunge Prode – Da qui, il desiderio di costruire un festival che permette di dedicare spazio alle persone e a dinamiche di relazione spesso dimenticate. Una rigenerazione, dunque, che non è solo cura dei luoghi in cui si vive, ma anche visione futura dell’abitare un tempo con consapevolezza».

L’edizione 2025 del festival, che sarà ufficialmente presentata nel corso di una conferenza stampa, si preannuncia ricca di appuntamenti che si concluderanno con lo straordinario spettacolo “L’Alfabeto delle emozioni” di Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, conosciuto grazie alle sue presenze in programmi televisivi come “Piazza Pulita”, in onda su La7, “Ricomincio da Rai 3” e il suo recente “Riserva Indiana” sempre su Rai3. Stefano Massini, unico autore italiano ad aver vinto un “Tony Award”, Premio Oscar del teatro americano, sarà di scena sabato 24 maggio, alle ore 21.00, al Teatro Impero di Marsala.

La nona edizione di “38° Parallelo - tra libri e cantine” si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del patrocinio e contributo dell’ARS, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo e Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Regione Siciliana, del Comune di Marsala e del PALM, Parco Archeologico di Lilibeo Marsala. La rassegna aderisce anche quest’anno a “Il Maggio dei Libri 2025” e ha come partner il Centro per il libro e la lettura, il Salone Internazionale del Libro di Torino con Luci sui Festival, BiblioTP - Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani, la Rete dei Festival Letterari del Trapanese e l’OAPPC Trapani. Media partner Rai Radio 3, COPEAM MEDITERRADIO, RMC101 - TP24 e La TR3 – canale 83.

Sponsor privati rinnovano il loro impegno per il secondo anno, sostenendo il Festival 38° parallelo, per un rilancio dal basso della cultura di comunità: BPER Banca, Cantine Florio, Farmacia Giammarinaro e Goals Technologies. Si avvale della collaborazione del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala.