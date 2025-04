Un "corteo letterario" oggi a Mazara

29/04/2025 08:51:00

Oggi, Martedì 29 aprile, con inizio alle ore 9 da piazza Tre Giornate, l'Istituto comprensivo Grassa con il patrocinio del Comune, promuove il Corteo letterario per le vie dei poeti "Passi e Versi per incontrare Dante e Petrarca". L'evento apre a Mazara del Vallo la Rassegna denominata Il Maggio dei Libri, cui ha aderito il Comune di Mazara del Vallo con ulteriori iniziative culturali concentrate nel mese di maggio.

Il corteo letterario per le vie del quartiere dei poeti sosterà in via Dante Alighieri, in prossimità del murales raffigurante Dante, e in via F. Petrarca, in prossimità del murales raffigurante Petrarca, per delle brevi esibizioni pubbliche attinenti al tema trattato. Tre studenti, nei panni di Dante, Petrarca e Boccaccio apriranno il corteo che dopo il raduno nella piazza Tre Giornate, percorrerà le vie Santa Maria Di Gesù, Cangemi, Dante Alighieri (sosta), Petrarca (sosta) e ritorno in piazza Tre Giornate ripercorrendo via Santa Maria di Gesù.

Dalle ore 9 alle ore 12 sarà garantito il passaggio del corteo in sicurezza.

"La manifestazione di domani organizzata dalla dirigente dell'IC Grassa Mariella Misuraca- sottolinea l'assessore alla Cultura Germana Abbagnato - apre e funge da prologo alle iniziative programmate a Mazara del Vallo nell'ambito XV Edizione nazionale Il Maggio dei Libri, un'iniziativa culturale in grado di creare comunità che è dedicata ad Andrea Camilleri, nell'anno del centenario".