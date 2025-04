Marsala, strade chiuse e traffico in tilt

29/04/2025 09:04:00

Brutto risveglio per molti automobilisti, questa mattina, a Marsala.

Diverse strade sono state chiuse al traffico per lavori, soprattutto nel centro della città, causando non pochi disagi a chi si doveva spostare per andare a lavoro o a scuola. Il Comune ancora una volta non ha programmato bene gli interventi e così il traffico è andato in tilt con lunghe code e disagi.

Oggi sono iniziati, ad esempio, i lavori per ripristinare la basole di marmo in Piazza Matteotti, e questo ha comportato la chiusura di via Stefano Bilardello. Bloccate dal traffico intenso, di conseguenza, molte strade, come viale Isonzo e via Sibilla.

In centro rallentamenti anche per un intervento dei vigili del fuoco in via Mario Nuccio, dove un'auto stava andando a fuoco.

Traffico in tilt pure per chi si sposta dal versante Sud, con il semaforo di contrada Ponte Fiumarella, sulla Nazionale, non attivo per lavori in corso. In più oggi è martedì, e il mercatino in queste settimane non si tiene nella consueta area attrezzata allo Stadio. occupata dalle giostre, ma nel parcheggio adiacente all'impianto sportivo.